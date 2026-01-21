Войната в Украйна:

Серия поредна: Уиткоф пак отива да се поумилква на Путин в Москва (ВИДЕО)

21 януари 2026, 13:23 часа 255 прочитания 0 коментара
Серия поредна: Уиткоф пак отива да се поумилква на Путин в Москва (ВИДЕО)

Стив Уиткоф, специалния пратеник за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп, ще отиде в руската столица Москва за поредна среща с руския диктатор Владимир Путин. Уиткоф отива за срещата на 22 януари, четвъртък. Информация за това предаде CNBC, а Sky News я съобщи в своя ефир.

Междувременно, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред руското издание "Известия", че наистина ще има среща.

Макар да е пратеник за Близкия изток, Уиткоф отдавна е основна фигура в преговорите за мир в Украйна, а Тръмп уж назначи за свой специален пратеник точно за Украйна ген. Кийт Келог. Досега совалките на Уиткоф не водят до съществен напредък - Путин изобщо не се отказва от целта си да подчини Украйна и не желае да седне на масата за истински преговори за мир, иска само пълна капитулация на Киев.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
