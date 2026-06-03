Швеция връща детството: Забранява социални мрежи за деца до 15 г.

Швеция планира да въведе възрастова граница от 15 години за ползвателите на социалните мрежи, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на обществената телевизия SVT. "Губим цяло едно поколение в непрестанно превъртане. Това ще бъде още една стъпка към връщането на детството на децата", цитира изданието думите на министъра на социалните въпроси Якоб Форсмед. Още: Премиерът на Дания: По-добре децата ми да пушат, отколкото да са в социалните мрежи (ВИДЕО)

През есента шведското правителство сформира комисия за оценка на възможността за въвеждане на възрастово ограничение за достъп до социалните мрежи, което ще засегне платформи като Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube.

Губим цяло едно поколение пред телефоните

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Във вторник комисията предаде на Форсмед доклад, в който се предлага да се въведе възрастова граница от 15 години и ограничението да влезе в сила от 1 януари 2028 г.

Сред рисковете за посетителите на социалните мрежи се посочват прекомерната зависимост, онлайн нарушенията, контактите с непознати хора с сексуални цели или вербуването в престъпни групи, както и вредно съдържание като насилие, порнография или нездравословни идеали за тялото.

В Швеция има голяма политическа подкрепа за възрастовото ограничение за потребителите на социални мрежи, отбелязва изданието.

Според данни на УНИЦЕФ възрастови ограничения в социалните мрежи са въведени в няколко страни по света, а работа по този въпрос се води в 35 държави. Първа възрастово ограничение от 16 години на десет различни платформи за социални мрежи въведе Австралия.

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