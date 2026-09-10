Бивши сътрудници на Държавна сигурност изплуваха сред имената в ИК на Йотова (СПИСЪК)

Общо 14 бивши сътрудници на тоталитарните комунистически служби (Държавна сигурност) фигурират в Инициативния комитет зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президентските избори, сочи справка на desebg.com, поддържан от журналиста и изследовател на архивите Христо Христов.

Кои са те?

Сред имената личат добре познати политически фигури, които са изразявали подкрепата си и за Румен Радев, и сега за Илияна Йотова през годините. Най-ярките са тези на президентът Георги Първанов, разкрит като секретен сътрудник "ГОЦЕ" при проверката на президентите през 2007 г. Бившият съветник на президента Радев, сега съветник на финансовия министър Гълъб Донев и преподавател Александър Маринов също е в инициативния комитет на Йотова-Вълчев. Той е разкрит като съдържател на явочна квартира "МАЙСТОРА" от Комисията по досиетата през 2007 г. при проверката на народните представители.

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И още:

Боби Бобев - дипломат, бивш посланик в Албания и Косово. Разкрит като агент и секретен сътрудник "АСПАРУХ" и "ДОБРОМИР" през 2010 г. при проверката на дипломатите.

- дипломат, бивш посланик в Албания и Косово. Разкрит като агент и секретен сътрудник "АСПАРУХ" и "ДОБРОМИР" през 2010 г. при проверката на дипломатите. Георги Иванов - първият български космонавт, бивш депутат от БСП. Разкрит като агент "НИКОЛОВ" през 2007 г. при проверката на народните представители.

- първият български космонавт, бивш депутат от БСП. Разкрит като агент "НИКОЛОВ" през 2007 г. при проверката на народните представители. Георги Марков - историк. Разкрит като секретен сътрудник "РОМАН" през 2011 г. при проверката на Висшата атестационна комисия.

- историк. Разкрит като секретен сътрудник "РОМАН" през 2011 г. при проверката на Висшата атестационна комисия. Евгени Манев - генерал-майор от резерва, военен пилот и университетски преподавател. Разкрит като агент "ПОПОВ" през 2012 г. при проверката на ръководните кадри на Военната академия "Георги С. Раковски".

- генерал-майор от резерва, военен пилот и университетски преподавател. Разкрит като агент "ПОПОВ" през 2012 г. при проверката на ръководните кадри на Военната академия "Георги С. Раковски". Иван Гранитски - журналист, бивш депутат от БСП, генерален директор на БНТ (1995-1996), издател. Разкрит като агент "ОГНЯН" през 2008 г. при проверката на ръководните лица в БНТ.

- журналист, бивш депутат от БСП, генерален директор на БНТ (1995-1996), издател. Разкрит като агент "ОГНЯН" през 2008 г. при проверката на ръководните лица в БНТ. Иван Маразов - траколог, министър на културата в правителството на БСП с премиер Жан Виденов. Разкрит като агент "БИБЛИОТЕКАРЯ" през 2008 г. при проверката на министрите.

- траколог, министър на културата в правителството на БСП с премиер Жан Виденов. Разкрит като агент "БИБЛИОТЕКАРЯ" през 2008 г. при проверката на министрите. Иван Токаджиев - художник, , и.д. генерален директор на БНТ (1996-1997), зам.-министър на културата в кабинета Станишев. Разкрит като агент „КОЛЕВ“ през 2008 г. при проверката на министрите.

- художник, , и.д. генерален директор на БНТ (1996-1997), зам.-министър на културата в кабинета Станишев. Разкрит като агент „КОЛЕВ“ през 2008 г. при проверката на министрите. Иво Хаджимишев - фотограф, журналист. Разкрит като агент "НЕВЕНА" през 2016 г. при проверката на водещите журналисти в медиите.

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И още бивши политици

В списъка с бивши агенти на ДС и сега подкрепящи инициативния комитет са още лидерът на ВМРО и бивш вицепремиер Красимир Каракачанов, разкрит като агент "ИВАН" през 2007 г. при проверката на народните представители.

Ето и останалите разкрити бивши сътрудници:

Румен Гунински - кмет (БСП) на гр. Правец. Разкрит като агент "ГОЧЕВ" през 2011 г. при проверката на лицата, кандидати за кмет.

- кмет (БСП) на гр. Правец. Разкрит като агент "ГОЧЕВ" през 2011 г. при проверката на лицата, кандидати за кмет. Тома Томов - журналист, бивш депутат от БСП. Разкрит като агент "ТОДОРОВ" през 2016 г. при проверката на водещите журналисти в електронните медии.

- журналист, бивш депутат от БСП. Разкрит като агент "ТОДОРОВ" през 2016 г. при проверката на водещите журналисти в електронните медии. Христо Григоров - председател на Българския червен кръст. Разкрит като секретен сътрудник "ЕЛЕНОВ" през 2012 г. при проверката на ръководните лица в БЧК.

Христо Христов обръща внимание, че организаторите избраха да представят кандидатурата на тандема Йотова-Вълчев на 8 септември, когато се навършват 82 години от началото на съветската окупация на България. Той припомня още, че в Инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент за втори мандат през 2021 г. фигурираха имената на 26 сътрудници на тоталитарните комунистически служби.

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