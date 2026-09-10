Кабинетът "Радев":

Законодателна инициатива на ПБ: Вадят мутрите от бързите кредити и забраняват нощните заеми (ВИДЕО)

10 септември 2026, 12:08 часа 886 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Законодателна инициатива на ПБ: Вадят мутрите от бързите кредити и забраняват нощните заеми (ВИДЕО)

Изваждане на мутрите от фирмите за бързи кредити и забрана за отпускането на заеми в тъмната част на денонощието. Това са само част от предложенията на "Прогресивна България", които бяха представени от депутата Константин Проданов по време на брифинг в парламента. Промените са залегнали в Закона за потребителския кредит, който е изработен в Министерство на икономиката, свързан с фирмите за бързи кредити.  Законопроектът ще засегне фирми за бързи кредити, които оперират на ръба на закона. 

 "Този законопроект транспонира една евродиректива, но наред с изискванията на тази евродиректива - Министерство на икономиката е направило доста допълнителни предложения за подсилване защитата на потребителите и изсветляване на сектора", каза още Проданов. ОЩЕ: Глоби до 25 000 евро: КЗП установи нелоялни практики при бързите кредити

 

Конкретните предложения

От "Прогресивна България" предлагат да не може да се отпускат бързи кредити нощем, като мярката е насочена към хората, които са хазартно зависими и които често теглят такива кредити в тъмната част на денонощието. 

Депутатът от мнозинството обърна внимание на гаражните оператори на бързи кредити, които примамват с оферти към гражданите, но се характеризират с тъмни стъкла, но и с момчета в добра спортна форма отпред. 

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В тази връзка от управляващата партия искат да се забрани на осъждани за престъпления от общ характер да работят в такива фирми и ще се забрани франчайз модела и ще се завишат изискванията за собствен капитал на фирмите. 

"Това е сектор с огромна сива част, който се възползва от една вратичка на така наречените френчайз оператори. Фирма, която вече е получила лиценз, го преотдава и операторите никнат като гъби. Другият проблем, че основният измерител за оскъпяването, така наречената ГПР формула е с таван до петгодишни лихви за забавяне, което е малко над 50% в момента. Той масово не работи за краткосрочни и малки по размер бързи кредити, поради което фирмите или отказват да отпускат такива и тласкат хората в сивия сектор, или масово заобикалят с незаконни анекси към договорите, където анексират най-различни услуги", добави още Проданов. ОЩЕ: Бързите кредити: Последствията от приемането на еврото в България

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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