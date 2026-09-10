Опасен сценарий: Ел Ниньо може да превърне Амазонка в савана

Изключително силно Ел Ниньо може да доведе до опустошителна суша в Амазонка и да увеличи риска от мащабни горски пожари. Учените прогнозират, че последиците за региона биха могли да бъдат особено опасни поради вече високите температури и липсата на валежи. Това съобщава New Scientist, позовавайки се на климатолози.

Ел Ниньо е естествен климатичен феномен, свързан с повишени температури на морската повърхност в тропическите райони на Тихия океан. То може да повлияе на времето в различни части на света, по-специално като увеличи топлината и промени валежите.

Как Ел Ниньо може да повлияе на Амазонка?

Според Адам Скайф от Метеорологичната служба на Обединеното кралство, много силните явления на Ел Ниньо са склонни да концентрират топлина край бреговете на Южна Америка, което може да влоши сушата в Амазонка.

Според последните прогнози на метеорологичната служба, до януари в региона може да се образува „изключително опасна аномалия на валежите“. Очаква се и покачване на температурите.

Ученият от Университета на Хавай Тим Лий смята, че Амазонка може да се сблъска с най-тежката си суша в историята, свързана с Ел Ниньо.

„Аномалията във валежите през лятото на 2026 г. тази година вече е много по-силна, отколкото по време на всички предишни големи събития от Ел Ниньо. В Амазония вече се наблюдава суша“, отбелязва той.

Ако ситуацията следва модела на предишни силни Ел Ниньо, недостигът на валежи може да се влоши през следващите месеци, каза Лий.

Защо това е опасно за тропическите гори? Амазонската гора играе жизненоважна роля в абсорбирането на въглероден диоксид и опазването на биоразнообразието. Продължителната суша може да доведе до загуба на растителност, широко разпространени пожари и допълнителни емисии на CO₂.

По време на силното Ел Ниньо от 2015-2016 г., сушата в Амазонка доведе до масивни горски пожари. Според проучване на Оксфордския университет, тези пожари са унищожили приблизително 2,5 милиарда дървета и растения и са довели до отделянето на 495 милиона тона CO₂.

Учените също предупреждават, че повтарящите се тежки суши биха могли да доближат Амазонка до критична климатична граница, след която част от дъждовните гори рискува да се превърнат в савана.

Комбинацията от топлина и липса на влага представлява допълнителна заплаха. Както обясни Тим Лий, когато валежите намалеят значително, изпарението намалява и температурите се покачват още повече. Това може да създаде порочен кръг, който изостря сушата.

Припомняме, че ново проучване на швейцарски климатолози доказва, че официалните прогнози за глобалното затопляне значително подценяват действителния мащаб на бъдещото повишаване на температурата на планетата.

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