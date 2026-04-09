След разкритията, че Унгария е предавала информация на Иран и Русия: Еврокомисията иска обяснение от Будапеща

Европейската комисия изисква спешни обяснения от Унгария, след като разкрити записи показват, че външният министър Петър Сиярто е споделял вътрешни дискусии на ЕС и национални срещи с Русия между 2023 и 2025 г. Заседателите също настояват за ограничаване на достъпа до чувствителна информация за проруски служители в институциите на ЕС.

Вчера за пореден път бе разкрито, че Сергей Лавров е координирал с външния министър на Унгария Петер Сиярто блокирането на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, обсъждайки формулировката относно правата на малцинствата като ключов лост в преговорите. Това става ясно от нов запис на разговор между двамата, публикуван днес. Записът затвърждава подозренията за съгласуваност между Москва и Будапеща по отношение на забавянето на европейския път на Киев.

Както бе разкрито и по-рано, между министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров и министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто е съществувал постоянен неформален канал за връзка, чрез който Москва е получавала чувствителна информация за вътрешните процеси в ЕС, позициите на страните по отношение на санкциите и подкрепата за Украйна, както и подробности за стратегическите преговори. Това се посочва в разследване на обединение от европейски издания, които са се запознали с подслушани телефонни разговори между Лавров и Сиярто.

Днес пък бе разкрито, че Унгария е предложила помощ и на Иран чрез споделяне на разузнавателна информация относно смъртоносното израелско нападение с пейджъри от 2024 г., насочено срещу активисти на подкрепяната от Техеран шиитска групировка „Хизбула“, разкри The Washington Post. Това повдига поредни въпроси относно геополитическата позиция на Будапеща, за която вече стана ясно, че години наред е изпълнявала поръчките на Русия в рамките на Европейския съюз.

Американското издание е получило от унгарското правителство стенограма от разговор, проведен на 30 септември 2024 г., между унгарския външен министър Петер Сиярто и неговия ирански колега Абас Арагчи. Сиярто е казал на Арагчи, че разузнавателните служби на Будапеща вече са се свързали с тях и ще споделят цялата информация, събрана по време на разследването на инцидента. Медията уточнява, че стенограмата е била потвърдена и от западна разузнавателна агенция.