След седмици на интензивни земетресения: Вулкан изригна в Исландия (ВИДЕА)

Опасявайки се от значително изригване на полуостров Рейкянес, през ноември властите евакуираха близо 4000 жители на рибарското градче Гриндавик, след като районът беше засегнат от над 1000 земетресения за 24 часа.

ОЩЕ: Заради опасност от изригване на вулкан: Исландия обяви извънредно положение (ВИДЕО)

"Предупреждение: Изригването е започнало северно от Гриндавик при Хагафел", съобщи Метрологичната служба на уебсайта си на 18 декември, като отбеляза, че изригването е започнало само на няколко километра от града и пукнатините в земята се простират към селото, разположено на около 40 км югозападно от столицата на Исландия Рейкявик.

"Сеизмичната активност заедно с измерванията от GPS устройствата показват, че магмата се движи на югозапад и изригването може да продължи в посока Гриндавик", заявиха от Метеорологичната служба.

"На секунда са излизали от 100 до 200 кубични метра лава, което е няколко пъти повече, отколкото при предишни изригвания в района", заяви исландският сеизмолог Кристин Йонсдотир пред обществената телевизия RUV.

Местната полиция съобщи, че е повишила нивото на тревога в резултат на изригването, а гражданската защита на страната предупреди обществеността да не се приближава до района, докато аварийните служители оценят ситуацията.

Международното летище в Рейкявик, което се намира наблизо, остана отворено, макар и с многобройни закъснения както при пристигащите, така и при заминаващите.

През последните години на полуостров Рейкянес бяха регистрирани няколко изригвания в ненаселени райони, но последното изригване може да представлява риск за град Гриндавик.

Въпреки че на жителите беше разрешено да се върнат в домовете си, а някои предприятия бяха отворили отново, те нямаха право да остават да нощуват или да се разхождат из града.

Тази седмица те очакваха да получат актуална информация, за да разберат дали правилата за евакуация ще бъдат отменени навреме за Коледа. През последните два месеца в района бяха регистрирани хиляди земетресения, но през последната седмица магнитудът им намаля, което накара някои експерти да смятат, че рискът от изригване е намалял.

Много хора от града се борят с недостига на жилища, а някои се ядосват, че все още не им е позволено да останат в домовете си през нощта.

No amount of taxes, heat pumps, electric vehicles&whatever else our ideological Government forces us to do will ever offset what a natural volcano like the one currently erupting in Iceland spews out. They are conditioning us, not saving us. pic.twitter.com/R6gaPlm9Zr