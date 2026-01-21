След седмици на напрежение и блокади: Гръцките фермери отслабват натиска

Гръцките фермери се оттеглят от блокадите. Преговорите с правителството не доведоха да съществени промени в полза на аграрния сектор, съобщиха от блокадата при Лариса. Земеделците и животновъдите остават с ограничени субсидии и помощи, както и с високи данъци. Въпреки това след 53 дни на протести тракторите от днес постепенно се оттеглят.

ОЩЕ: Вдигнаха блокадите: Гръцките фермери на среща с Мицотакис

На някои блокади машините ще останат до петък, когато ще проведат демонстрации в центровете на големите градове, съобщи БНР.

Полицията улеснява оттеглянето на машините, за да се освободят напълно пътищата. Отново част от движението се пренасочва по обходни маршрути, защото при Лариса тракторите са 5 000.

Фермерите започват подготовка за голяма демонстрация в Атина пред парламента, но не с трактори. Настояват за среща с депутатите и лидерите на всички партии.

ОЩЕ: Вандали отмъстиха на гръцките фермери за блокадите (ВИДЕО)

Гръцките фермери съобщиха, че подкрепят протестите на колегите си в другите европейски страни и ще участват в демонстрации заедно с тях.