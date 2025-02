Службата за сигурност на Украйна разкри топ къртица в редиците си, работела за Русия

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е задържала високопоставен служител на киевските разузнавателни служби, който е сътрудничил на Русия. "Къртицата" е бил самият началник на щаба на Центъра за борба с тероризма. Предателят е бил арестуван лично от ръководителя на СБУ Василий Малюк, се казва в прессъобщение на ведомството. Украинският президент Володимир Зеленски е бил уведомен за "сложната" операция по разкриването на предполагаемия агент.

СБУ не назовава името на предателя, но негова снимка бе разпространена в публичното пространство и изглежда това е полковник Дмитро Козюра. Според Малюк Службата за сигурност е документирала 14 случая на незаконна дейност от страна на "къртицата".

Ukraine's SBU has exposed a top FSB mole within its ranks. The collaborator, head of the Anti-Terrorism Center, was personally arrested this morning by SBU chief Vasyl Malyuk. The SBU documented 14 cases of his illegal activity, even using his position to feed Russia… pic.twitter.com/aiFusKiPlr