Стана това, от което се страхувахме: Путин направи успешно разузнаване в Латвия

Това, за което експертите предупреждаваха и от което военните най-много се страхуваха, се случи в Латвия. Група неидентифицирани маскирани лица проникнаха в Латвия от Беларус, откраднаха камери за видеонаблюдение и се върнаха безпрепятствено преди пристигането на граничния патрул. Това пише известният украински политически анализатор, офицерът от Първа бригада за специално предназначение Тарас Березовец във Фейсбук. Очевидно за да бъде отклонено вниманието докато течеше тази акция, група от около 20 нелегални мигранти, водени от неидентифицирани въоръжени мъже, демонстративно са щурмували границата, добавя той.

Заключението, което прави украинският офицер е, че Русия по този начин е провела успешна разузнавателна мисия. Самите латвийски власти класифицираха инцидента като умишлена провокация за сигурността. Березовец предупреждава, че вместо да чака до 2029 г., когато според анализаторите се очакваше да предприеме атака срещу НАТО, Путин е ускорил процеса.

"За съжаление, въпреки предупрежденията и подготовката на страните от източния фланг на НАТО, Русия се оказа по-подготвена и по-агресивна, отколкото очакваха партньорите ѝ. Путин не изчака 2029 г., когато според анализаторите НАТО би трябвало да е готов да противодейства на руската заплаха. Напротив, той ускори началото на хибридната атака срещу Европа", пише той.

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И добавя, че първо, за целта Путин традиционно е използвал територията на Беларус, и второ, инцидентът се случи на рождения ден на диктатора. Лукашенко няма възможност да откаже, а и не губи нищо - в най-лошия случай нелегалните мигранти ще бъдат задържани или разстреляни, а това не представлява заплаха за него.

"Путин обаче проведе разузнавателна мисия и резултатите би трябвало да са го обнадеждили. Операцията беше успешна, което означава, че в близко бъдеще ще се проведе нова, по-мащабна атака срещу Латвия, Естония и Литва. И този път тя може да завърши с кръвопролитие. Вероятните точки на влизане са Даугавпилс и Нарва", казва Тарас Березовец.

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