Столтенберг в Прага: Време е да се преразгледат ограниченията към Украйна за удари по руска територия

"Украйна все още може да надделее, но само с продължителна, стабилна подкрепа от съюзниците от НАТО. Така че на срещата на върха на НАТО през юли ние планираме да поставим нашата подкрепа на по-здрава основа, включително с голяма роля на НАТО в координирането на помощта за сигурност и обучението, като както и многогодишен финансов ангажимент“, посочи той на срещата на външните министри от страните членки на Алианса.

Столтенберг каза още, че е „дошло времето“ за страните от военния алианс да преосмислят някои от ограниченията за употребата на оръжията, с които снабдяват Украйна в подкрепа на битката на страната срещу Русия, предаде "Ройтерс".

„Съюзниците доставят различна военна помощ на Украйна, а някои от тях са наложили ограничения за употребата на тези оръжия. Това са национални решения“, каза Столтенберг в речта си.

„Но с оглед на развитието на войната аз смятам, че е дошло времето за преосмисляне на някои от тези ограничения, за да позволим на украинците наистина да се защитават“, посочи Столтенберг.

