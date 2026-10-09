Убийството на Илиян Филипов:

Светът има въпроси, на които Русия е длъжна да отговори: Германия иска обяснения за чумата

09 октомври 2026, 11:26 часа 591 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Светът има въпроси, на които Русия е длъжна да отговори: Германия иска обяснения за чумата

"Международната общност има въпроси, на които Русия е длъжна да отговори." Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в интервю за BILD, коментирайки съобщенията за белодробна чума в Сибир. Той поиска пълна прозрачност от страна на Москва след смъртта на лаборантката от Института за борба с чумата в Иркутск. Той добави, че Германия обмисля налагането на "строги ограничения за пътуване", за да защити Европа. "Не можем и няма да поемаме никакви рискове", подчерта топ дипломатът.

Припомняме, че според съобщения в руски медии, починалата Дария Шипилова може да е счупила епруветка, съдържаща чумния патоген, и по този начин да се е заразила. Имаше и съобщения за втори възможен случай на инфекция, макар руските власти категорично да отричат.

Междувременно губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев обяви вчера отмяна на карантината, а според Роспотребнадзор лаборантката е починала от пневмония.

Още: Въпреки опасенията: Русия обяви край на мерките, свързани със случая на чума в Сибир

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия Русия чума Йохан Вадефул
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес