Светът има въпроси, на които Русия е длъжна да отговори: Германия иска обяснения за чумата

"Международната общност има въпроси, на които Русия е длъжна да отговори." Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в интервю за BILD, коментирайки съобщенията за белодробна чума в Сибир. Той поиска пълна прозрачност от страна на Москва след смъртта на лаборантката от Института за борба с чумата в Иркутск. Той добави, че Германия обмисля налагането на "строги ограничения за пътуване", за да защити Европа. "Не можем и няма да поемаме никакви рискове", подчерта топ дипломатът.

Припомняме, че според съобщения в руски медии, починалата Дария Шипилова може да е счупила епруветка, съдържаща чумния патоген, и по този начин да се е заразила. Имаше и съобщения за втори възможен случай на инфекция, макар руските власти категорично да отричат.

Междувременно губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев обяви вчера отмяна на карантината, а според Роспотребнадзор лаборантката е починала от пневмония.

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