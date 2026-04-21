Съдът на ЕС нанесе удар по политиките на Орбан срещу ЛГБТ+ общността

Унгария е нарушила правото на Европейския съюз, като е маргинализирала представителите на ЛГБТ+ общността, постанови Съдът на Европейския съюз. В решението си съдът изтъква, че законът от 2021 г., имащ за цел да въведе по-строги мерки срещу педофилите и да защити непълнолетните, ограничава също така достъпа до ЛГБТ съдържание в медиите и книжарниците.

"Този закон е против самата идентичност на Съюза в качеството му на общ правен ред в едно плуралистично общество", казва още европейската съдебна юрисдикция.

Няколко неправителствени организации в Унгария, сред които "Амнести Интернешънъл" и Хелзинкският комитет приветстваха решението на съда и го определиха като историческо.

Това дело е едно от придобилите най-голяма популярност противоборства по темата за човешките права между правителството на приключващия мандата си унгарски премиер Виктор Орбан и партньорите му от ЕС.

Откакто в Унгария влезе в сила въпросният закон, е забранено да се разпространяват аудиовизуални материали с ЛГБТ съдържание през деня, както и продажбата на продукти с ЛГБТ тема в радиус от 200 метра от църквите и училищата.