"Този ваш герой изгори майка си и сестра си" - как в Русия погребват вагнеровците (ВИДЕО)

The New York Times публикува статия за това как погребват, осъдените за тежки престъпления, които са отишли да воюват в Украйна, като част от ЧВК "Вагнер" и как реагират местните жители, най-вече в малките градове и села, където помнят извършените престъпления.

През февруари 2023 г. в башкирското село Ахуново докарват тялото на местния жител Илшат Аскаров, убит във войната в Украйна. До войната той не е имал постоянна работа - ремонтирал мотоциклети, събирал сено. 35-годишният мъж е бил част от ЧВК "Вагнер". През март 2021 г. той е осъден за убийството на баща си.

"Not end in sight": Wagnerites buried in Goryachy Klyuch despite protests of the administration. Russian woman films a huge fresh cemetery in the resort town of Goryachy Klyuch in Krasnodar Krai, Russia. According to her, all buried died at the end of 2022 or the start of 2023. pic.twitter.com/cvLw0hIHpC