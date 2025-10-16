Тръмп мисли да накара Китай да плати за победа на Украйна над Путин и Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп работи по създаването на Фонд за победа на Украйна, който ще бъде финансиран от нови американски мита срещу Китай. Той е възложил на министъра на финансите Скот Бесент да обсъди този план с европейските си колеги преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон в петък, 17 октомври. Това пише британското издание The Telegraph.

Нови мита обаче не могат да са само американски – европейските съюзници също трябва да действат по този начин с Китай, с митнически рамки заради китайската търговия с руски петрол, уточни американският финансов министър Скот Бесент. Американската стратегия е да има мита от 500% върху китайски внос в САЩ и Европа и приходите да отиват за оръжия за украинската армия.

Припомняме, че снощи Тръмп заяви, че Индия вече няма да купува руски петрол – индийският премиер Нарендра Моди му го казал, а отделно изрично каза, че сега трябвало и Китай да бъде накаран да стори същото. Отделно, президентът на САЩ смело заяви: че със Зеленски утре ще говорят за войната и как Украйна да тръгне в атака, за което Тръмп щял да вземе решение – Още: Тръмп: Индия вече няма да купува руски петрол, трябва да накараме и Китай да спре (ВИДЕО)

Trump says he’ll make a determination whether Ukraine can launch a major offensive. Speaking ahead of a Friday call with Zelensky: “They want to go on the offensive, you know that. I'll make a determination about that.”



Self-proclaimed Commander-in-Chief Oleksandr Trumpsky. pic.twitter.com/jbZCeKwCLB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025

Още един сигнал – думите на американския министър на отбраната Пийт Хегсет на срещата с колегите си в НАТО в Брюксел, с които той заплаши руския диктатор Владимир Путин, че ако не спре, САЩ ще се намесят така, както само те могат на този свят. Хегсет настоя, че от страна на НАТО за Украйна ще има още помощ, която ще се превърне във военни възможности на терен, през програмата PURL (с нея се купуват оръжия от САЩ от страни-членки на НАТО и се предават на Украйна). "Получаваш мир, когато си силен, когато имаш (военни) възможности, които будят уважение", заключи Хегсет - Още: "Мир чрез сила": Пийт Хегсет заплаши Путин със "сериозни загуби", ако не прекрати войната (ВИДЕО)

US Defense Secretary Pete Hegseth said NATO allies are expected to buy and transfer even more American weapons to Ukraine under the PURL initiative, agreed during a key meeting in Brussels. NATO chief Mark Rutte added that over half of the alliance's members have already joined… pic.twitter.com/TW9mR19tXe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025

Какво практически идва като помощ? На вчерашната среща в Брюксел, която беше във формата Рамщайн, украинският министър на отбраната и доскорошен премиер Денис Шмигал подчерта следното – координация за доставка на оръжия за Украйна в рамките на между 12 и 20 млрд. долара през 2025 година, спешна помощ от 4 млрд. долара за украинската програма за производство на дронове и фокус върху далекобойната артилерия. Украйна има нужда да покрие цели в отбраната си на стойност 60 млрд. долара – за целта, според Шмигал, трябва или желаещите да помагат да отделят 0,25% от БВП, или да има още гарантирани с руски активи заеми за Киев. Шмигал уточни, че през 2026 година цената на войната за Украйна е 120 млрд. долара, половината от които Киев търси директно от съюзниците си. Чрез министъра си на отбраната Борис Писториус, Германия обяви 2 млрд. евро нова военна помощ за Украйна – ракети и елементи на ПВО системи Patriot и IRIS-T, радари, високоточни артилерийски снаряди, противотанкови ракети и установки. Писториус обясни и, че Германия започва да работи по модернизация на вече доставени за Украйна оръжия. Норвегия каза, че ще даде 170 млн. долара в рамките на PURL. А докато течеше срещата в Брюксел, в украински медии излезе информация, че този месец ще бъдат проведени финални тестове на дронове-прехващачи с изкуствен интелект, които трябва да се справят с руските дронове клас "Шахед" и дори с авиобомби. Досега технологията е по-напред що се отнася до "Шахед"-ите – прехвачащите се справят с тях, съгласно дотук известното, докато с авиационните бомби има какво да се желае и подобрява – Още: Съюзници от Северна Европа готвят нова помощ за Украйна на стойност стотици милиони евро

На този фон, The New York Times постави въпроса дали Доналд Тръмп блъфира що се отнася до доставка на ракети "Томахоук" за Украйна. Американската медия предупреждава, че прехвърлянето на тези ракети на Украйна ще е огромно предизвиквателство – защото Киев няма инфраструктурата, с която да ги изстрелва. И още – заплахите на Русия, че това ще е голяма ескалация. Вероятно решението на Тръмп много ще зависи и от това дали ще чуе усилено предупреждението на Владимир Путин, че "Томахоук" за Украйна ще е стъпка по-близо по пътя към ядрена война, казва Лиана Фикс, анализатор в Съвета за международни отношения с фокус "Европа". Осигуряване на "Томахоук" за Украйна, ако Тръмп реши, ще стане през PURL. А американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) казва, че ракети "Томахоук" за Украйна ще изравнят резултата предвид постоянното използване на руски крилати ракети за въздушни удари срещу украински цели, както и появата на новата руска ракета със среден обхват "Орешник".

"Всичко, което искаме от президента Путин, е да спре това. Да спре да убива украинци, да спре да убива и руснаци, защото убива много руснаци", подчерта Тръмп – Още: Тръмп: Разочарован съм от Путин, той загуби 1,5 милиона войници, икономиката му ще се срине (ВИДЕО)

Trump to Putin: "Stop killing Ukrainians and stop killing Russians."



✋Vladimir, stop! pic.twitter.com/QdXcNHUzAl — WarTranslated (@wartranslated) October 15, 2025

Русия щеше отдавна да е загубила войната и Украйна да си е върнала всички земи, ако Кремъл не беше получил подкрепа от съюзници като Северна Корея. Помощ за Русия на държавно ниво продължава да идва от няколко страни, подчерта ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов.

Russia would have lost this war long ago and Ukraine would have reclaimed all occupied territories with partner support, if not for the Kremlin’s backing from allies like North Korea. Some countries still lead in aiding Moscow, violating sanctions, supplying weapons, critical… pic.twitter.com/kALQjjaYqK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти никаква промяна в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 15 октомври е имало 184 бойни сблъсъка според информацията на украинския генщаб, т.е. само с 2 повече спрямо 14 октомври. Руснаците са хвърлили 171 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 54 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 18 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4979 изстреляни снаряда, като това е с около 550 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5595 FPV дрона, което е с около 350 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

56 са отбитите руски пехотни атаки в Покровското направление – пак то е най-горещото, което не е новина от две години насам, откакто руснаците тръгнаха срещу Авдеевка. Още 30 руски пехотни атаки са отблъснати в Олександриевското направление, спомагателно от юг на Покровското. Руското военно министерство обяви, че Новопавловка вече е изцяло превзета от руските сили, но според ISW издигането на руско знаме там е пиар акция и не отговаря на твърдението за пълно превземане на населеното място. Припомняме, че Олександриевското направление беше преименувано от Новопавловско. 25 руски пехотни атаки е имало в направлението към Константиновка, то е северно от Покровск. Още 17 руски пехотни атаки са извършени в северната част на Харковска област, в района на Вовчанск, а 10 – в Славянското направление, което е бившето Северско, южно от Лиманското. При Лиман и Купянск интензивността на боевете намаля доста, от няколко дни има твърдения, че руската армия там се прегрупира.

New footage from Ukraine’s 33rd Mechanized Brigade shows Russian armor assaulting the left flank of Shakhove in the Dobropillia salient. The attack was repelled, but the ease with which Russian vehicles crossed a supposed anti-tank ditch raises concerns. pic.twitter.com/GVJ2TYO6v4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025

Специално за Купянск украинският военен телеграм канал "Офицер" подчертава, че отбраната на града е хаос, но украински части в рамките на града все още има и те се бият. Готвим се за щурм на Лиман и атакуваме плацдарма на украинците южно от Купянск, при река Оскол, настоява руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Действаме в центъра на Купянск и вървим по фланговете, добавя друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Два майора".

Още: ЕС като пазар за храни, ракети "Томахоук" и "Таурус", горящи руски БТР-и в Донбас: Украйна гледа упорито напред (ОБЗОР – ВИДЕО)