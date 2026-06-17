Тръмп закъсня за Г-7 и заяви: "Аз съм шефът" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп закъсня за срещата на Г-7, карайки колегите си лидери да чакат — и след това заяви в типично свой стил: „Аз съм шефът“, става ясно от кадри в социалните мрежи. Срещата на върха на Г-7 се провежда от 15 до 17 юни 2026 г. във френския курорт Евиан-ле-Бен, под председателството на френския президент Еманюел Макрон. Форумът събира лидерите на най-развитите икономики, представители на Европейския съюз и ключови международни партньори за обсъждане на глобалната сигурност, икономическата стабилност и новите технологии.

😎 Trump arrived late to a G7 meeting, keeping fellow leaders waiting — and then declared: “I’m the boss” https://t.co/uGM6eSVTfk pic.twitter.com/T4apwgyctj — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

😎 Trump arrived late to a G7 meeting, keeping fellow leaders waiting — and then declared: “I’m the boss” https://t.co/uGM6eSVTfk pic.twitter.com/T4apwgyctj — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

Тръмп се впечатли от мекия глас на един диктатор

Тръмп беше изумен да се срещне с Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, диктатора на Обединените арабски емирства, известен като "MBZ". Това се случи във втория ден от срещата на върха на Г-7 в Евиан-ле-Бен (Горна Савоа). Владетелят на Персийския залив, чийто глас е известен с мекия си глас кара събеседниците му да се навеждат, за да го чуят да говори. „Виждате ли, когато сте толкова богат, можете да си позволите да говорите с толкова мек глас. Просто се чудех дали някой може да го чуе. Толкова сте уверен, че не е нужно да повишавате тон... Той е страхотен “, каза американският президент пред пресата преди срещата им в хотел „Роял“, където се провеждаше срещата на върха, пише френското издание Le Monde.