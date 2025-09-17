Турция действа за повече турски език в Македония, в Сърбия броят колко хора малтретира режимът на Вучич

В рамките на среща между македонския министър на образованието Весна Яневска и посланика на Турция в Северна Македония Фатих Улусой беше обсъдено подписването на протокол за сътрудничество в областта на образованието, технологиите и иновациите между двете държави. Протоколът за сътрудничество би трябвало да бъде подписан и да влезе в сила до края на годината.

Тема разговор е било и подобряването на преподаването на турски език в Северна Македония (РСМ) чрез обучения за преподавателския състав, допълнителни учебни помагала и оборудване. Турската страна е изявила готовност да подкрепи изграждането на технологичен парк в Скопие чрез турския бизнес, който работи в Северна Македония.

Още: Кои са най-често използваните турски думи у нас?

В Сърбия - Вучич не спира да търси спасение

Инициативата "Освободете ги всички" съобщи, че най-малко 920 души са били задържани в Сърбия от 1 ноември 2024 г. насам - причината е участието им в протестите срещу управлението на Александър Вучич.

Според инициативата, в Сърбия има системна репресия, полицията се използва за защита на властта и не служи на обществения интерес, същото е и със съдебната власт - липса на върховенство на закона. От "Освободете ги всички" отбелязват, че повечето арести приключват без обвинения, но включват незаконни задържания, побои и заплахи, оставяйки дълготрайни последици за невинни хора, като мерки сред които задържане и домашен арест се използват за отслабване на студентското движение и за деморализиране на активисти, настояващи Вучич да си ходи.

Още: Членството в ЕС: И опозицията в Македония поиска бариера заради България