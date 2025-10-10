Войната в Украйна:

Учението „Black Swan - 2025“ в Унгария завърши успешно: Ето кой се включи в него

10 октомври 2025, 16:19 часа 347 прочитания 0 коментара
Учението „Black Swan - 2025“ в Унгария завърши успешно: Ето кой се включи в него

Учението „Black Swan - 2025“ завърши с успешно сертификация на бойните способности на силите и средствата от ВВС, съобщиха от Министерство на отбраната. В рамките на две седмици военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на България, Полша, Словакия, Словения и домакините от Унгария, във взаимодействие с други структури и ведомства, проведоха съвместни тренировъчни действия за планиране и провеждане на специални мисии. В хода на учението те изпълняваха задачи по общ сценарий.

Декларираните сили и средства от състава на 24-та авиационна база в с. Крумово, които участваха в многонационалното учение „Black Swan - 2025“, бяха сертифицирани успешно и се завърнаха в базовото си летище.

Кои български сили се включиха?

Учението се проведе на територията и във въздушното пространство на Унгария. В него участваха военнослужещи от Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции и Командването за логистична поддръжка. Те потвърдиха своето високо ниво на бойни способности и оперативна съвместимост при изпълнение на специални операции в коалиционен формат.

Силите и средствата от Българската армия - военнослужещи, авиационна техника и техника за осигуряване от Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции и Командването за логистична поддръжка, бяха структурирани като тактическо формирование от състава на Многонационална тактическа група.

Българските екипажи изпълниха мисии за транспорт и десантиране на формирования, задачи в състава на смесена авиационна група и за евакуация на ранени. ОЩЕ: „Съседи 25“: Сърбия и Унгария проведоха военно учение 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Унгария ВВС военно учение информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес