Украинците удариха хангари с изтребители в Крим на стойност между 30 и 50 млн. долара всеки

Дронове на Службата за сигурност на Украйна успешно са поразили военното летище Саки на Крим. Потвърдени са пет удара на дронове по хангари, където се е съхранявала авиационна техника, съобщиха от пресслужбата на СБУ в социалните мрежи. Засега няма публикувани снимки или видеа от атаката.

"Според предварителна информация, в два от хангарите по време на удара са се намирали изтребители Су-30 и Су-30СМ. След атаката е регистриран пожар в хангара, в който се е намирал Су-30СМ, което показва успешно поразяване на целта", се казва в изявлението на СБУ.

Според службата, прогнозната цена на всеки такъв самолет е от 30 до 50 милиона щатски долара, в зависимост от конфигурацията.

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"СБУ систематично унищожава военния потенциал на руските окупатори както на фронтовата линия, така и в тила на противника. Никакви хангари или укрития няма да помогнат - СБУ ще порази врага навсякъде", се казва в съобщението.

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