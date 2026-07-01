Кабинетът "Радев":

Украинците удариха хангари с изтребители в Крим на стойност между 30 и 50 млн. долара всеки

01 юли 2026, 16:58 часа 266 прочитания 0 коментара
Снимка: Russian Ministry of Defense
Украинците удариха хангари с изтребители в Крим на стойност между 30 и 50 млн. долара всеки

Дронове на Службата за сигурност на Украйна успешно са поразили военното летище Саки на Крим. Потвърдени са пет удара на дронове по хангари, където се е съхранявала авиационна техника, съобщиха от пресслужбата на СБУ в социалните мрежи. Засега няма публикувани снимки или видеа от атаката. 

"Според предварителна информация, в два от хангарите по време на удара са се намирали изтребители Су-30 и Су-30СМ. След атаката е регистриран пожар в хангара, в който се е намирал Су-30СМ, което показва успешно поразяване на целта", се казва в изявлението на СБУ. 

Според службата, прогнозната цена на всеки такъв самолет е от 30 до 50 милиона щатски долара, в зависимост от конфигурацията.

Още: Русия стигна дотук: Петролният гигант вече внася бензин от Индия

"СБУ систематично унищожава военния потенциал на руските окупатори както на фронтовата линия, така и в тила на противника. Никакви хангари или укрития няма да помогнат - СБУ ще порази врага навсякъде", се казва в съобщението.

Нещо се случва с Лукашенко: Защо последните думи на Путин тревожат наблюдателите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Крим изтребители война Украйна руски изтребители
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес