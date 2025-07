Украйна атакува два авиационни завода - там, където се прави най-скъпият руски военен самолет (СНИМКИ, ВИДЕО)

Жителите на Луховицкия район в Московска област на Русия съобщават за атака с дронове през нощта на 10 срещу 11 юли. В близост до мястото на предполагаемото нападение се намират Луховицкият авиационен завод, носещ името на П. А. Воронин, и местна петролна база. Към момента не е известно каква точно е била целта. Имало е мощни експлозии. По-късно руското министерство на отбраната съобщи, че над Московска област са били свалени 11 украински безпилотни самолета от общо 155, прехванати над Руската федерация.

В една от общностите на мотористите в Луховицкия район потребител публикува скрийншот от карта и написа: „Карах тук и те просто ни прецакаха“. Мястото, на което потребителят твърди, че е чул експлозията, според анализ на руския опозиционен Telegram канал, е район в югоизточната част на град Луховици, близо до село Ларино, по магистрала 46N-05249.

В същото село, според открити данни, се намира Луховицкият авиационен завод (ЛАЗ) на името на П. А. Воронин - клон на АО РСК МиГ. Според уебсайта Rightstep това е "ефективен съвременен завод, оборудван с високопроизводително оборудване". Тук се извършва серийно производство на модерно авиационно оборудване. В този стратегически обект се произвеждат и модернизират изтребители МиГ-29, МиГ-23, МиГ-29К/KUB и МиГ-29М/M2.

Заводът е описан като "динамично развиваща се производствена площадка с всички възможности за производство на основните агрегати на самолет, изпълнение на единична и окончателна сглобка". Според украинските канали там има множество попадения и в момента щетите се оценяват.

През декември 2024 г. руските държавни медии, позовавайки се на Федералната служба за сигурност, съобщиха, че бившият топ мениджър на Луховицкия авиационен завод Михаил Баранов е осъден на 9 години по дело за кражба на компоненти за изтребители МиГ-29 и предполагаемия им износ за Украйна.

