Украйна и Германия се похвалиха с нова оръжейна сделка (ВИДЕО)

Украйна и Германия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, съобщи германският канцлер Фридрих Мерц по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Берлин на 14 април. Според него са постигнати сделки за нов пакет от помощи, включващ средства за противовъздушна отбрана, оръжия с голям обсег, дронове и боеприпаси. Зеленски заяви, че Германия е най-големият доставчик на помощ за отбраната на Украйна в Европа.

Zelensky arrived in Berlin to meet Chancellor Friedrich Merz, beginning a diplomatic week across Europe focused on security coordination and partnerships. #Ukraine pic.twitter.com/c55cUDvBsz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2026

„Вече имаме 10 подписани документа - конкретно по отношение на противовъздушната отбрана, която е един от най-належащите въпроси за нас. Става дума за ракети за ПВО, по-конкретно ракети PAC-2 и пускови установки за системите IRIS-T. Благодарни сме за тях. Особено сме благодарни за това споразумение“, подчерта украинският лидер.

Zelensky:



We’re talking about, in particular, air defense against ballistic missiles.



There are simply not enough production capacities in Europe.



We need to ensure that Ukraine works with the EU to produce these anti-ballistic missile defense systems. pic.twitter.com/8XuFPvWT2Q — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

Той акцентира върху важността на това Украйна и Германия да продължат да работят за доставка на IRIS-T и Patriot. Също така отбеляза, че трябва да се направи всичко възможно, за да се гарантира, че Европа може да произвежда това, което е от критично значение за нейната отбрана, цитира го агенция УНИАН.

Германският канцлер междувременно заяви, че страната му ще сътрудничи на Украйна за ограничаване на предоставянето на убежище на украински мъже, като подчерта, че те трябва да останат в държавата си и да я подкрепят във времена на война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Мерц добави, че Русия няма шанс да спечели войната.

German Chancellor Merz:



Russia should end this war as quickly as possible.



It has no chance of winning it. pic.twitter.com/Oq16DlMnU5 — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

Зеленски подчерта, че украинските защитници, които бранят страната на фронта, се нуждаят от ротация. Той счита, че компетентните власти в Украйна и Германия трябва да разгледат въпроса за украинците, които са заминали в чужбина в нарушение на украинското законодателство.

German Chancellor Friedrich Merz said Germany will work with Ukraine to limit asylum for Ukrainian men, stressing they should remain and support their country. He added Russia has no chance of winning the war. #Ukraine pic.twitter.com/a9hOfmbLXl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2026

„Съгласен съм с вас по отношение на онези младежи в призовъчна възраст, които заминаха в чужбина – те заминаха временно, но това се оказа за години. И много от тях заминаха в нарушение на съответното украинско законодателство“, подчерта президентът. "Що се отнася до тези хора, нашите въоръжени сили биха искали те да се завърнат. Абсолютно, абсолютно. Защото това е въпрос на справедливост. Имаме войници на фронта и те се нуждаят от ротация. И може би са издръжливи, както казват украинските войници, но нека бъдем честни – те имат семейства. Те защитават дома си, а не само цялата страна. Но всеки гражданин на Украйна, който има силата да го направи, има конституционно задължение и е в мобилизационна възраст, трябва да поеме отговорност“, категоричен бе Зеленски.

Сътрудничеството Берлин-Киев

В края на март германското посолство в Украйна обяви, че Германия ще финансира производството на 15 000 украински дрона прехващачи STRILA за подразделения на Националната гвардия. Беше отбелязано, че споразумението на стойност милиони долари предвижда също обучение, логистична подкрепа и по-нататъшно съвместно разработване на дронове.

Снимка: Getty Images

Посолството добави, че производството на прехващачи ще бъде разширено благодарение на съвместните усилия на германската компания Quantum Systems и украинския производител WIY Drones, като и двете фирми са специализирани в разработването на безпилотни системи.

Системата STRILA се произвежда в Украйна с цел бърза доставка на бойното поле.

Днес Зеленски каза, че сделката за дроновете ще бъде "най-голямата" от този вид в Европа.

Zelensky on drone deal with Germany:



This is going to be the largest deal of its kind in Europe. pic.twitter.com/OneYEBSK8R — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

Зеленски е разговарял с Марк Рюте за противовъздушната отбрана

Зеленски е разговарял и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте "относно защитата на въздушното ни пространство, инициативата PURL, която ни дава възможност да получим ракети за системите „Пейтриът“, както и относно основните предизвикателства в областта на сигурността, пред които в момента са изправени всички по света".

"Важно е всички да се координираме и да се подкрепяме взаимно. Укрепването на противовъздушната отбрана е наш основен приоритет, а човешкият живот трябва да бъде защитен. Подготвяме актуална информация относно инициативата PURL. Благодаря на всички, които помагат!", написа украинският президент в социалните мрежи.