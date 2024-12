Украйна не пада по гръб: Подпали поредна руска петролна рафинерия (ВИДЕО)

Вчерашната поредна масирана руска ракетна атака - най-голямата комбинирана такава руска операция (ракети плюс дронове) от началото на войната, моментално получи отговор от Украйна. Общо 37 дрона са били свалени над руска територия тази нощ, съобщава руското военно министерство, като уточнява, че по 12 от тях са прехванати и унищожени над Курска област и Краснодарския край, 7 са свалени над Брянска област, 5 над Орловска област и 1 над Азовско море.

Именно от Орловска област обаче има видеокадри, които показват, че не всички украински дронове са били успешно обезвредени - пожар в местна петролна рафинерия.

Местният губернатор Андрей Кличков признава очевидното, подкрепено с достатъчно видеокадри в Телеграм - нощта била "бурна", подпалено било гориво в "инфраструктурен обект". За разкика от руското военно министерство, той твърди, че са свалени 11 дрона, че избухналият пожар е локализиран след около 4 часа борба с пламъците и че има "аварирал обект в горивната инфраструктура" на съответния обект, което подсказва къде е попаднал удара - в преработвателна мощност. Нямало обаче пострадали хора.

Къде точно е попаднал ударът - при село Сталной Кон. Там има петролна база на "Орелнефтпродукт", който е филиал на руския петролен гигант "Транснефт":

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the oil depot. pic.twitter.com/WVzxRJNAh4