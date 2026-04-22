В ЕС се образува фронт срещу Израел

Германия и Италия защитиха Израел от налагането на европейски санкции, но въпреки това натискът в ЕС за наказателни мерки остава, най-вече заради действията на еврейските заселници срещу палестинците на Западния бряг.

Замразяването на споразумението за свободна търговия между ЕС и Израел бе наречено „неуместно" от германският външен министър Йохан Вадефул на заседанието на европейските външни министри в Люксембург вчера. Но това не значи, че важните въпроси в отношенията с Израел трябва да бъдат подминавани, каза той. „Очаквам от израелското правителство по-категорични и твърди законови действия срещу заселническото насилие", посочи Вадефул. Не може да има и никакво анексиране на Западния бряг, добави германският министър, цитиран от ДПА.

Против предложеното от Испания, Ирландия и Словения замразяване на търговските отношения с Израел се изказа и Италия, предаде АНСА. Италианският външен министър Антонио Таяни каза в кулоарите на люксембургската среща „Има други инициативи, които биха могли да бъдат предприети, и те ще бъдат разгледани на следващата министерска среща на 11 май. Ние в Италия вече замразихме автоматичното подновяване на (двустранния) отбранителен меморандум с Израел.“

По-рано Таяни заяви, че е по-добре да бъдат наложени целенасочени санкции срещу екстремистите сред еврейските заселници на Западния бряг, а не да се замразява цяло споразумение.

ИТАЛИЯ ЗАЩИТИ ИЗРАЕЛ ВЪПРЕКИ РАЗРИВА НАПОСЛЕДЪК

Таяни защити Израел въпреки наблюдавания напоследък разрив в отношенията между италианския премиер Джорджа Мелони и израелския ѝ колега Бенямин Нетаняху, отбелязва „ИЮ обзървър“.

Вчера обаче Таяни изрази недоволство от поругаването от израелски войници на християнски артефакти и нападенията срещу християнски селища в Ливан. „Това е обида към целия християнски свят. Надявам се човекът, отговорен (за разбиването по разпятието), да бъде наказан."

Преди това правителството на Мелони реагира остро и срещу недопускането на латинския патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала до храма на Божи гроб за отслужване на меса за католическата Цветница.

В ЕС СЕ ОБРАЗУВА ФРОНТ СРЕЩУ ИЗРАЕЛ

Но други членове на Съюза като Испания са далеч по-критични към израелските действия в Газа, на Западния бряг, в Ливан и Иран, посочва ДПА.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес призова за по-твърди мерки срещу Израел и за замразяване на споразумението за свободна търговия.

Репутацията на Съюза ще пострада, ако не е в състояние да каже на Израел, че е нужно да промени курса, заяви испанският топ дипломат и осъди нарушенията на примирието в Газа и разширяването на незаконните селища на Западния бряг.

Освен Испания към групата на най-големите привърженици в блока на твърдата линия срещу Израел спадат още Белгия, Ирландия, Малта, Нидерландия, Португалия и Белгия.

ЗНАЧЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗРАЕЛ

Търговията между Израел и ЕС за 2024 г. възлиза на 42,6 милиарда евро, което прави Съюза най-големия търговски партньор на еврейската държава. ЕС е внесъл израелски стоки за 15,9 млрд. евро. Търговията с блока съставлява една трета от цялата международна търговия на Израел. Ако споразумението бъде замразено, ще бъдат спрени и милиони евро европейски средства за проекти в подкрепа на Израел по линия на така наречените Авраамови споразумения за нормализиране на отношенията с арабските страни, пише „Таймс ъф Израел“.

В понеделник израелският външен министър Гидеон Саар разкритикува остро испанския премиер Педро Санчес, който ден по-рано обяви, че ще предложи на европейските институции да прекратят търговското споразумение с Израел заради нарушаване на човешки права.

„Няма да приемем лицемерно тълкуване от някой, който има връзки с тоталитарни режими, нарушаващи правата на човека, като Турция под ръководството на Ердоган и Венецуела под ръководството на Мадуро. Правителство, което получава благодарност от бруталния режим на Иран и терористични организации и което се е посветило на антисемитизма“, написа Саар на испански в профила си в Екс, цитиран от испанската агенция ЕФЕ. „Нямаме нищо против гражданите на Испания. Напротив, това е двойният стандарт на правителството на Педро Санчес.“

ФРАНЦИЯ И ШВЕЦИЯ ПРЕДЛАГАТ КОМПРОМИСЕН ВАРИАНТ

Франция и Швеция предлагат ограничаване на вноса на стоки от еврейските селища на окупирания Западен бряг. Засега не е ясно дали тази инициатива има шанс за успех, тъй като за да се приеме, е нужно квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на блока. Това означава, че е нужно съгласието на 15 от 27-те държави от Съюза, представляващи поне 65% от населението на ЕС.

С ПАДАНЕТО НА ВИКТОР ОРБАН ИЗРАЕЛ ЗАГУБИ ВАЖЕН СЪЮЗНИК В ЕС

Междувременно бъдещият лидер на Унгария Петер Мадяр даде ясно да се разбере, че ще арестува Нетаняху, ако той дойде в Унгария, в изпълнение на издадената срещу израелския лидер международна заповед за арест за военни престъпления от Международния наказателен съд в Хага. Това е знак за край на безусловната подкрепа от Будапеща, на която се радваше Нетаняху при управлението на Виктор Орбан, отбелязва „ИЮ обзървър“.