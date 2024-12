Михаил Шацки, зам.-главен специалист в руското конструкторско бюро "Марс", е бил застрелян на 10 декември в руската столица Москва. Шацки е работил като ръководител на софтуерния отдел на бюрото, което осъществява дейност в рамките на руския военнопромишлен комплекс.

С какво точно се занимава "Марс"? С модернизация и оптимизация на руските крилати ракети Х-59 във варианта им Х-69. Ракетите са съветско наследство - както почти всичко в арсенала на Руската федерация, под ръководството на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Освен това, бюрото работи и върху нови безпилотни системи, отново в полза на руската армия.

Информацията за случая е изключително оскъдна - руските информационни източници масово мълчат (СНИМКА, 18+). За сметка на това е пълно с коментари, че Буданов има дълги ръце. Визиран е генерал Кирило Буданов, ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). Засега от ГУР не са коментирали случая.

