В руския парламент се сетиха, че изграждат армия от престъпници (ОБЗОР - ВИДЕО)

Създадохме и продължаваме да създаваме правен способ да се бяга от отговорност при извършени престъпления и някои хора го използват – вършат престъпления и избягват наказание, защото подписват договор за служба в руската армия. Тези думи бяха произнесени на заседание на Думата (долната камара на руския парламент) – и то от руски депутат.

Въпросният представител на Руската комунистическа партия Ринат Сюлейманов заяви и друго категорично – изграждаме армията си, като за основа ползваме престъпници и маргинали. А смутеният отговор на водещия заседанието Ирина Паникна от "Единна Русия", партията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, беше следният – то за да се освободи някой от преследване от руското правосъдие за криминална дейност, трябва да иде да воюва в Украйна (нито дума, че това е "специална военна операция"). Припомняме, че тази седмица на първо четене Думата одобри законопроект, според който можеш да се измъкнеш от присъда още преди да почне съдебен процес: Идея за още пушечно месо за армията на Путин: Още докато си обвинен, не осъден

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново интензивността на бойните действия в Украйна е изключително висока – второ „постижение“ като брой руски пехотни атаки за 1 ден на 20 септември. Руснаците са направили 217 пехотни атаки по целия фронт в Украйна (в това число не влизат данните от Курска област), което е с 9 по-малко на дневна база съгласно официалната сутрешна сводка на украинския генщаб. Освен това, след над седмица отново за един ден има над 5000 руски артилерийски обстрела за денонощие (5300) и над 100 хвърлени управляеми авиационни бомби (108).

Най-горещо е Кураховското направление, това е очевидно от известно време насам – непосредствената руска цел е с частите на руското командване "Юг" да бъдат подкрепени руските части от направлението "Център" и да бъде превзет град Селидово, за да може руснаците да подсигурят южния си фланг и да атакуват директно Покровск. За последните 24 часа в Кураховското направление има 58 руски пехотни атаки, като най-много са те при Григоровка – 21. Отделно, във Времеевското направление, което е подкрепящо от юг за Кураховското, има 18 руски пехотни атаки – там главната руска цел е град Угледар, за пореден път, след като на два пъти през 2022 година и 2023 година руски операции за превземането му се провалиха. При всички тези атаки обаче няма потвърден руски напредък на нито едно място за 20 септември: "Върнете Курск до 30 октомври": 226 руски пехотни атаки в Украйна, руски страх от атака в Белгород

В Покровското направление е имало 36 отбити руски пехотни атаки, като руските части опитват да заемат по-удобни позиции за атаки срещу Селидово (югозападно от Михайловка) – руснаците имат и постоянно добро снабдяване с боеприпаси в това направление, докато украинските части срещат проблеми в това отношение заради руски артилерийски обстрели, на което обръща внимание в дневния си обзор ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

В Торецкото направление боевете продължават включително в самия град Торецк, без обаче руснаците да могат да го обкръжат засега:

За Лиманското направление популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че руснаците вече превзели Макеевка. "Превземането на селището е важно за последващото ликвидиране на предмостието на украинските формирования на десния бряг на река Жеребец, което съществува от есента на 2022 г. Така ще бъде възможно да се увеличи натискът върху отбранителните линии на украинските въоръжени сили на линията Невско-Ямполовка", добавя "Рибар", повтаряйки съжденията на многократни анализи, че целта на руснаците в Лиманското и Купянското направление на първо място е изтикване на украинските части на запад от реките Жребец и Оскол. Геолокализирани видеокадри на бомбардировки с дронове потвърждават руски напредък при Макеевка и източно от Невско, но не и че руските части изцяло владеят Макеевка.

Интересна новина от Вовчанск, Харковска област – украинците напредват югозападно от химическия (агрегатния) завод в града, а в самия завод все още има руски позиции и изглежда боевете за контрола върху него не спират. Руската активност в най-северната част на Харковска област обаче е много ниска, заради операция "Курск", която принуди руснаците да изтеглят свои части от Харковското направление – има данни за руски атаки и лек напредък при село Тихо, североизточно от Вовчанск:

Курска област

Интересен анализ за случващото се в Курска област направи украинският о.з. полковник и военен експерт Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Според него, за да може руснаците да изпълнят намеренията си за офанзива, на първо място трябва да реформират структурата на оперативно управление и да създадат "интегрална структурирана група от военни части, чиято основа трябва да бъдат мотострелкови и танкови части", а не "импровизиран конгломерат от набързо сглобени бригади и батальони от въздушно-десантни войски и морска пехота", каквато е ситуацията в момента. По оценка на украинския експерт, руската армия в Курска област е над 40 000 войници и през тази седмица от Краматорското направление (там откакто почна операция "Курск" руската активност е доста ниска и отбраната на Часов Яр удържа без големи проблеми) в Курска област са прехвърлени два полка на 106-та руска ВВС дивизия и 2 артилерийски батареи от 52-ра руска артилерийска бригада. Той счита, че основа на руската армия в Курска област ще са части, но не и цялата 71-ва мотострелкова (механизирана) дивизия, в която има общо към 11 000 войници, а тепърва се формират нови части в рамките ѝ, защото класическата руска военна доктрина от съветско време изисква една дивизия да има 15 000 души.

"Противникът вече активно подготвя и правилно оборудва района за бъдещо настъпление“, предупреждава Машовец, като дава пример с река Сейм – там са изградени понтонни съоръжения при селата Звънно и Глушково, след като украинската армия разруши съществуващите, като мостът при Звънно отново може да се ползва.

Ако отложи решението на проблема "Курск", последствията за Кремъл могат да бъдат сериозни и непредвидими, убеден е Машовец.

Що се отнася до оперативната ситуация в Курска област в момента, няма някакви големи проблеми. Украинците продължават да действат в опит да обкръжат напълно руските части при Весело, в най-западната част на бойните действия в Курска област. "Рибар" признава, че е имало украинска атака с бронирана техника там, но че резултатът не е ясен. В района на Суджа руснаците си върнали Дарино, според канала на Звинчук, но потвърждение с геолокализирани видеокадри няма.

Чеченският лидер Рамзан Кадиров се похвали, че все още има два киберкамиона, които работят - явно иска да каже, че Илон Мъск не му е спрял "всичките играчки", след като се оплака как един такъв камион спрял да се движи и вероятно Мъск му го е изключил.

