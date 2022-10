ВИДЕО: Руснаците бягат от Лиман

Организирано отстъпление от Лиман – такава версия се опитаха да прокарат от Кремъл в официалното руско информационно пространство след големия военен крах в Харковска област.

"Във връзка със създаването на заплаха от обкръжение, съюзническите войски бяха изтеглени от населения пункт Красни лиман на по-изгодни позиции" – това беше официалната версия на руското военно министерство.

Сега обаче в социалните мрежи се появи видео, за което се твърди, че е заснето от един от изтеглящите се руски войници от Лиман. Кадрите са красноречиви – от тях не изглежда отстъплението да е „организирано”, за да се заемат по-изгодни позиции, а защото украинската армия побеждава и няма друг изход.

Footage from the phone of the occupier who managed to escape from Lyman pic.twitter.com/IOK5mv0d86 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 6, 2022

Междувременно "Труха" публикува и друго видео – на пленена руска военна техника от украинците. Тя изглежда непокътната и най-вероятно ще бъде спокойно използвана от украинците.

The Armed Forces of Ukraine showed a new tranche of the "Russian Lend-Lease" pic.twitter.com/IRCxQIexWY — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 6, 2022