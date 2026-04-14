Враговете свършиха? Русия арестува собствените си пропагандист (ВИДЕО)

Z-блогърът Александър Васковски беше задържан в Санкт Петербург за публикации, критични към ръководството на самопровъзгласилите се „републики“ в югоизточна Украйна и чеченския лидер Рамзан Кадиров. Публикацията се появи в неговия Telegram канал "Из Донецка разгорится пламя". Арестът е станал сутринта на 13 април. Срещу Васковски е подаден доклад за „дискредитиране“ на армията. Същата вечер каналът публикува публикация с текста на доклада, подаден срещу него. В нея се посочва, че служители на "Център Э" са идентифицирали „признаци на дискредитиране на руските въоръжени сили“ в публикациите на Васковски.

Руски пропагандист ридае: Дронове ни атакуваха от Казахстан, време е за прочистване в Астана! (ВИДЕО)

Корупция

Първата публикация се отнася до корупцията в самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики и също така споменава „Единна Русия“ в контекста на „експлоатация на населението“. Втората публикация твърди, че руските военни защитават интересите на олигарсите, а не на държавата или населението. В текста се посочва още, че руските военнопленници няма да бъдат разменяни, защото те „нямат стойност за държавата“. Изданието характеризира действията на Кадиров като „отказ от национални интереси“.

Още: Украински военни мисии с ракети, летели през Космоса и план за сваляне на "Орешник": Постиженията и целите на Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Pro-war blogger Alexander Vaskovsky has been detained in Russia



He wrote about the failure of student recruitment for the war and criticized the authorities.



Vaskovsky claimed that, instead of planned numbers, the so-called “drone troops” were mostly filled with poorly… pic.twitter.com/C7IZqN3clH — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2026

ДНР

През 2014 г. Васковски става съпредседател на „временния кабинет“ на самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР). След това той оглавява „транспортния комитет“ във „Върховния съвет“, информира „Новая газета Европа“.

Малко преди ареста му, каналът на Васковски публикува публикация за протестите на китайски работници в Комсомолск на Амур. В публикацията Z-блогърът критикува руските власти и призовава „пролетариите от всички страни да се обединят“.

Русия срещу децата си (СНИМКИ)