Цената на петрола с нов рязък завой заради Тръмп, Иран и Ормузкия проток

Цените на петрола отбелязаха спад в началото на азиатската търговия във вторник, 14 април. Причината - надеждите за нови мирни преговори между САЩ и Иран успокоиха опасенията от по-нататъшни прекъсвания в енергийните доставки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Техеран е установил контакт с Вашингтон относно потенциално споразумение. По-рано цените на петрола скочиха над 100 долара за барел след заповедта на Тръмп за блокиране на иранските пристанища, след като преговорите между двете страни през уикенда се провалиха.

Цените

След това обаче цените пак тръгнаха надолу. Цената на световния бенчмарк – сортът „Брент“ – спадна с около 1% до 98,40 долара за барел. Тази на търгувания в САЩ петрол West Texas Intermediate (WTI) се понижи с 1,7% до 97,40 долара.

Отделно от това The New York Times съобщи, че Иран е предложил да спре обогатяването на уран за срок до пет години - предложение, което беше отхвърлено от САЩ, които настояваха за 20 години. В материала, който цитира ирански и американски официални лица, се посочва също, че Вашингтон и Техеран са обменили предложения за спиране на ядрената дейност на Иран по време на преговорите в Пакистан, но са останали далеч от постигането на споразумение. Добавя се обаче, че дискусиите сочат, че все още може да има път към сделка за мир с възможен втори кръг от преговори лице в лице.

Причините

Снимка: iStock

Коментарите на Тръмп, вдъхващи нова надежда за мир, може да са били възприети като „знак за възможно облекчаване на напрежението“, заяви доц. Дзядзя Ян от австралийския университет „Джеймс Кук“, цитиран от BBC. Друга причина за понижението на цените на петрола може да е краткосрочната корекция, която търговците правят след скока на цените в понеделник, добави той. Пазарите ще следят отблизо дали Техеран ще реши да отложи ядрените си планове - ход, който „значително би облекчил напрежението“, каза Ян.

Търговците на петрол също така преценяват как блокадата на САЩ ще се отрази на глобалните енергийни доставки, каза Рахман Дайян - изследовател в областта на енергийните ресурси от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни. Само „скромна“ част от световните доставки на петрол идва директно от Иран, но цените ще се повишат, ако блокадата на САЩ ескалира конфликта и засегне други доставки от Персийския залив, добави той.

Азиатските фондови пазари отбелязаха леко повишение във вторник, 14 април. Индексът Nikkei 225 ("Никей 225") в Япония се повиши с 2,6%, а южнокорейският индекс „Коспи“ скочи с над 3%. Страните в Азия, които са силно зависими от петрола от Персийския залив, бяха силно засегнати от войната в Иран.

Очаквания

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви в понеделник, че очаква цените на петрола да достигнат пик през следващите седмици, защото Ормузкият проток остава фактически затворен.

„Ще видим високи цени на енергията - и може би дори покачване, докато не възстановим значителен корабен трафик през Ормузкия проток“, заяви Райт пред Световния икономически форум „Семафор“ във Вашингтон. „Това вероятно ще доведе до достигане на пиковата цена на петрола по това време. Вероятно това ще стане някъде през следващите няколко седмици".

"Тръмп знаеше още в самото начало, че ако прекъснеш енергийния поток през Ормузкия проток в краткосрочен план, това ще доведе до скок в цените на енергията", разкри министърът.

U.S. Energy Secretary Chris Wright on Iran:



— Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

