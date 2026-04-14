Инфлацията за март надскочи прогнозите: Къде има най-голям ръст в цените?

Месечната инфлация в България през март 2026 г. е 0,9 на сто, а годишната инфлация достига 4,1%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Така ръстът на цените се ускорява спрямо февруари, когато месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната – 3,3 процента. От началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) инфлацията възлиза на 1,9 на сто.

Данните надвишават експресната оценка на НСИ, според която се очакваше месечна инфлация от 0,7% и годишна от 3,9%, предава БТА.

Флаш инфлацията за февруари беше 0,3 на сто на месечна база и 3,3 на сто на годишна, а окончателните стойности бяха съответно 0,4 на сто и 3,3 на сто. Според оценки годината започна с очаквана месечната инфлация от 0,7 на сто и годишна от 3,6 на сто, а по окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация беше 0,6 на сто, годишната - 3,5 на сто.

Кои цени са по-високи и кои - по-ниски?

Според индекса на потребителските цени (ИПЦ) през март 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени най-вече за транспорта, което е разбираемо предвид войната в Близкия изток и блокирането на ключовия за световните доставки на петрол и газ Ормузки проток.

Ръст в цените има в следните потребителски групи:

„Транспорт“ - със 7,2 на сто;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - с 0,8 на сто;

„Информация и комуникация“ - с 0,8 на сто;

„Услуги на ресторанти и хотели“ - с 0,7 на сто;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,7 на сто;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - с 0,7 на сто;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 0,5 на сто;

„Здравеопазване“ - с 0,5 на сто;

„Образователни услуги“ - с 0,1 на сто.

По-ниски са цените на стоките и услугите в групите:

„Развлечения, спорт и култура“ - с 2 на сто;

„Облекло и обувки“ - с 0,9 на сто;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - с 0,2 на сто.

Без промяна остават цените на услугите в група „Застрахователни и финансови услуги“.

Натрупана инфлация и индекс на цените за малката кошница

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 11,5 на сто, а за последните пет години (март 2026 г. спрямо март 2021 г.) е 42,9%.

През март 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0,3 на сто, а годишното изменение за март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 2,7 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

услуги - увеличение с 0,6 на сто;

хранителни продукти - увеличение с 0,4 на сто.

Без промяна остават цените на стоките в група „нехранителни стоки“.

