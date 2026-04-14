Китай направи за смях Тръмп и блокадата му на Ормузкия проток (ВИДЕО)

Китайски танкер, срещу когото САЩ са наложили санкции, е преминал през Ормузкия проток във вторник (14 април) въпреки американската блокада на стратегическия морски маршрут, през който минават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ. Данни за корабоплаването от LSEG, MarineTraffic и Kpler показват, че „Rich Starry“ е първият танкер, който преминава през пролива и напуска Персийския залив от началото на блокадата, обявена от президента Доналд Тръмп.

Танкерът и неговият собственик Shanghai Xuanrun Shipping бяха санкционирани от Вашингтон за търговия с Иран. „Rich Starry“ е танкер със среден обхват, който превозва около 250 000 барела метанол на борда си, гласят данните, цитирани от Reuters. Той е качил товара в последния си пристанищен пункт – Хамрия в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Танкерът, който е собственост на Китай, има китайски екипаж на борда, показват данните.

⚡️China ignores the U.S. blockade of Iran



A Chinese tanker has passed through the Strait of Hormuz.



The vessel Rich Starry, which is under sanctions for ties to Iran, was the first to enter the strait and exit the Persian Gulf after Trump’s statements.



It is carrying about… pic.twitter.com/h3eHxYNJGr — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2026

Друг танкер, санкциониран от САЩ - „Murlikishan“ - също се е насочил към пролива във вторник, показват данните на LSEG. Очаква се празният кораб да натовари мазут в Ирак на 16 април, посочва Kpler. Плавателният съд, по-рано известен като „MKA“, вече е превозвал руски и ирански петрол.

След като на 12 април американският президент разпореди военна блокада на Ормузкия проток от страна на Щатите, тя влезе официално в сила ден по-късно, предаде The Wall Street Journal. Повече от 15 военни кораба на САЩ са на място, за да подкрепят операцията, каза високопоставен служител. Съвет към моряците от U.K. Maritime Trade Operations, който е свързан с Британския кралски флот, каза, че ограниченията за морския достъп се прилагат за иранските пристанища и крайбрежните зони по протежение на Персийския залив, Оманския залив и части от Арабско море.

Тръмп заплаши с удари срещу ирански кораби, като написа в публикация в социалните мрежи, че САЩ ще се целят по тях, „използвайки същата система за убиване", която използваха срещу "наркодилърите на кораби в морето". Той има предвид операцията в Карибско море.

Саудитска Арабия натиска САЩ да спрат блокадата

Междувременно Саудитска Арабия оказва натиск върху САЩ да прекратят блокадата на Ормузкия проток и да се върнат на масата за преговори, като се опасява, че решението на Тръмп за затваряне на пролива може да накара Иран да ескалира конфликта и да прекъсне други важни морски маршрути. Това са заявили арабски официални лица, цитирани от The Wall Street Journal.

Блокадата има за цел да увеличи натиска върху и без това осакатената икономика на Иран. Но официалните лица казват, че Саудитска Арабия е предупредила, че Техеран може да отвърне, като затвори Баб ел-Мандеб – ключов проток в Червено море, който е от решаващо значение за оставащия износ на петрол от кралството.

Наскоро Саудитска Арабия успя да възстанови износа си на петрол до предвоенното ниво от около 7 милиона барела на ден въпреки блокадата, като прекара суровия си петрол през пустинята до Червено море. Тези доставки биха били изложени на риск, ако изходният маршрут към морето също бъде затворен.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви в понеделник, че очаква цените на петрола да достигнат пик през следващите седмици, защото Ормузкият проток остава фактически затворен.

„Ще видим високи цени на енергията - и може би дори покачване, докато не възстановим значителен корабен трафик през Ормузкия проток“, заяви Райт пред Световния икономически форум „Семафор“ във Вашингтон. „Това вероятно ще доведе до достигане на пиковата цена на петрола по това време. Вероятно това ще стане някъде през следващите няколко седмици".

U.S. Energy Secretary Chris Wright on Iran:



Trump knew going into this that if you disrupt the flow of energy through the Strait of Hormuz in the short term, you’re going to push up energy prices.pic.twitter.com/wrsO6D5fbw — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

"Тръмп знаеше още в самото начало, че ако прекъснеш енергийния поток през Ормузкия проток в краткосрочен план, това ще доведе до скок в цените на енергията", разкри министърът.

