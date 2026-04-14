Завръщането на блудните синове: ЕС като спасителен пояс за Унгария и Великобритания

Както в Унгария, така и във Великобритания Европейският съюз е отново на мода, пише в редакционна статия британският вестник "Индипендънт". Четвърт час след като Виктор Орбан призна поражението си на парламентарните избори, председателката на Европейската комисия не можа повече да се сдържи и заяви в социалните мрежи: "Унгария избра Европа. Европа винаги е избирала Унгария. Една стpана тръгна отново по европейския си път. Съюзът става по-силен".

Вероятно е неделикатно представител на Европейския съюз да реагира така, отбелязва "Индипендънт". На практика обаче Фон дер Лайен напълно имаше право, пише вестникът. През 16-те дълги години, през които Орбан управляваше, ставаше все по-непреклонен и упорит, като мнозина започнаха да се чудят защо Унгария просто не излезе от ЕС. Във вътрешните работи той подкопа относително младата унгарска демокрация и свободите, извоювани след края на Студената война, като установи контрол над медиите и съдебната власт.

В Брюксел той никога не действаше като "отборен играч", особено що се отнася до международното предизвикателство на миграцията. Във външната политика той открито оправдаваше Владимир Путин и стана негов съюзник, въпреки че Унгария е пълноправен член на ЕС и НАТО. Орбан много пъти пречеше - и понякога налагаше вето, на ключова финансова и друга помощ за Украйна.

Както отбелязва обаче Урсула фон дер Лайен, народът на Унгария - и особено младите - избра вместо това Европа. И то убедително. Новият премиер - Петер Мадяр, не е либерал. Някога той беше ученик на Орбан. Той обаче е истински унгарски патриот и разбира, че няма бъдеще за страната му в това отново да стане сателит на Русия, пише "Индипендънт".

Великобритания също иска да се върне в ЕС

На другия край на континента, във Великобритания, се случва едно по-незабележимо и прозаично преосмисляне на отношенията с ЕС. Дебатът е типично технократски и понякога звучи нелепо, но е от голямо значение за посоката на движение след толкова много враждебност. Обединеното кралство създава парламентарен механизъм - "динамично уеднаквяване с правилата на единния пазар на ЕС", за да гарантира, че някои стандарти и правила на ЕС за продукти ще могат да бъдат безпроблемно и бързо възприети от британското право.

Курсът към трайно хармонизиране на някои правила на Обединеното кралство и ЕС стана обект на атаки от консерваторите и от "Реформирай Обединеното кралство", които го окачествиха като "предателство на Брекзит". Въпреки това в политическата програма на Лейбъристката партия се посочва ясно, че Обединеното кралство няма да се присъединява отново към единния пазар на ЕС или към митническия съюз, а че само ще "премахва ненужните бариери пред търговията".

Във време, в което Америка става официално все по-враждебна към ЕС и към Обединеното кралство и в което НАТО видимо се фрагментира, а Китай се очертава като свръхсилата със заявка за лидерство през XXI век, значението на Европейския съюз, по необходимост, се засилва.

В Унгария, Великобритания и на други места изглежда все повече хора осъзнават, че въпреки всичките си недостатъци Европейският съюз не е източник на проблеми и заплахи, а е всъщност най-добрата гаранция за тяхното благоденствие и свободи, заключава "Индипендънт", цитирани от БТА.

