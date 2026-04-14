Събитието, което може да е причинило краха на могъщи цивилизации на Земята преди 4200 години

Чрез анализ на частици и газове, съдържащи се в древни ледени ядра, данни за растежа на дървесните пръстени и различни други данни, включително вкаменен цветен прашец, учените могат да разчетат как е изглеждал климатът на Земята през дългата ѝ история, пише IFLScience.

Използвайки тези методи, учените са се научили да реконструират нивата на кислород през юрския период или температурите през плейстоцена. Използвайки тези данни, изследователите са открили доказателства за аномално събитие, случило се в близкото геоложко минало.

Събитието, довело до изчезването на древни цивилизации

Събитието се е случило преди 4200 години и се смята, че е продължило цял век. Следователно, то може да е изиграло роля в краха на няколко древни цивилизации, включително Старото царство в Египет и Акадската империя в Месопотамия.

Първите доказателства са открити в началото на 90-те години на миналия век от археолога Харви Вайс по време на разкопки в североизточна Сирия. Анализирайки почвени проби, екипът открива прашен, безплоден слой, датиращ от приблизително 2200 г. пр.н.е., който не показва признаци на червейна активност. Нещо е променило значително климата през това време, вероятно натрупвайки този негостоприемен прахов слой в продължение на десетилетия.

„Нямахме обяснение защо се е случило това“, казса Вайс пред списание Nature.

Това събитие се е случило малко преди разпадането на Акадската империя, която е доминирала региона приблизително до 2150 г. пр.н.е. Градовете са изоставени и империята е престанала да съществува. Доказателства, получени оттогава, било то от сталагмити в хималайска пещера, било от тънък слой глина в древни китайски руини, показват, че това не е било локализирано събитие.

„Върху оцелелите руини е открит тънък слой глина, което предполага възможна връзка между изчезването на напреднала цивилизация и наводнението на река Яндзъ или Източнокитайско море. Не са открити доказателства за човешка дейност, като например конфликт“, обясни Кристоф Шпетл, ръководител на Изследователската група за кватернера в катедра „Геология“, след като разгледа китайските руини.

Началото на нова ера

Въпреки че това остава спорна тема, като някои твърдят, че това са локализирани събития, Международната комисия обяви „събитието отпреди 4200 години“ за началото на нова ера, известна като Мегхалайския етап от късния холоцен.

Тъй като дебатът за глобалния характер на това събитие продължава, е трудно да се каже със сигурност какво го е причинило. Някои учени обаче го свързват с промени в активността на Атлантическата южна обръщателна циркулация (AMOC).

Според екип, който е използвал модели и експерименти през 2019 г., забавянето на растежа на AMOC може да е довело до тежка суша.

Припомняме, че според учените, химичният състав на сталагмити в мексиканска пещера разкрива, че продължителните суши може да са причинили краха на цивилизацията на маите. Оказва се, че между 871 и 1021 г. сл. Хр., когато археологическите доказателства сочат упадъка на класическата цивилизация на маите, Мексико е преживяло множество суши. Една от тях е била особено продължителна, продължила 13 години.

