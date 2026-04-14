Саркофагът в Чернобил ще се срути неизбежно: "Грийнпийс" с мрачни сценарии за радиацията

През февруари 2025 г. Чернобилската зона отново беше в центъра на вниманието - руски дрон удари Новия безопасен конфайнмент (НБК) - стоманен защитен купол, построен над разрушения четвърти енергоблок на Чернобилската атомна електроцентрала. В резултат на атаката конструкцията започна да тлее, което наруши нейната херметичност.

През декември 2025 г. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) официално обяви, че стоманената защитна конструкция над четвърти реактор на АЕЦ "Чернобил" е повредена. Този "Нов безопасен конфайнмент" е построен между 2016 и 2019 г. с бюджет от 2,2 млрд. евро и участието на над 45 държави. Неговата функция е да предотвратява разпространението на радиоактивни материали от разрушения реактор. Срокът на експлоатация на новия саркофаг беше планиран за 20-40 години.

Сега обаче експерти твърдят, че срутването на саркофага на практика е неизбежно.

Темата коментира старши ядреният специалист в "Грийнпийс" Украйна Шон Бърни. Той редовно посещава Чернобилската АЕЦ като част от международни мисии от 1996 г. насам. От 2022 г. работи в Украйна, където разследва и разкрива ядрени рискове, свързани с войната, включително руската окупация на Чернобилската и Запорожката АЕЦ, ролята на Росатом и бездействието на МААЕ, пише агенция УНИАН.

"На 14 февруари миналата година, аз и колегите ми бяхме в атомната електроцентрала в Чернобил, само 12 часа след атаката. И когато стояхме там и гледахме онази дупка в покрива на Новия безопасен конфайнмент, разбира се, беше шокиращо. Но като експерти по ядрена безопасност, ние също разбираме какво има вътре в саркофага. И е много трудно наистина да се разбере мащабът на радиоактивната заплаха, която дебне", коментира Бърни.

Компроментираният саркофаг след атаката с дрон

Според експерта в купола се намират едни от най-радиоактивните и опасни ядрени материали на планетата. Новото сигурно укритие е създадено за много цели, но предимно за задържане и сигурно изолиране на този ядрен материал.

"Така че всяка атака срещу това съоръжение очевидно щеше да има сериозни последици. Но в онзи ден не знаехме колко сериозни ще бъдат те. И едва през следващите седмици получихме повече информация", заяви той.

По думите му предвид вида на съоръжението, не е имало голямо изпускане на радиация в околната среда. Проблемът обаче се крие в рисковете за следващите месеци и години.

Външният и вътрешният слой на саркофага са пробити. В покрива има 12-метрова дупка. Това е гигантска конструкция, която има ясна цел - да поддържа определени параметри вътре.

"Например, нивото на влажност вътре трябва да остане под определена граница. Максимално допустимата влажност там е 40%, което означава, че тя трябва да се поддържа на ниски нива постоянно. Повишената влажност и по-голямото количество конденз водят до корозия - ръждясване на стоманените конструкции вътре. А това е много сериозен проблем, защото съоръжението е проектирано за 100 години експлоатация и е практически невъзможно да се извършва поддръжка там", обяви експертът.

Причината са нивата на радиация - те са толкова високи, че там е невъзможно да се работи.

Източник: ДСНС України

Куполът никога няма да бъде поправен на 100%

В пространството под покрива има слой материал, който помага да се поддържа влажност под 40%. Когато е дронът експлодирал, е избухнал пожар, обхванал и този слой материал, който на места е изгорял на 50%.

Украйна е затворила компроментираната част, но това е временно решение.

Според Бърни има и други зони, които също се нуждаят от ремонт. Работата по тях ще продължи през следващите месеци, но съоръжението никога няма да се върне в състоянието, в което е получило лиценз за експлоатация.

За "Грийнпийс" е ясно, че докато войната продължава, почти няма възможност за пълно възстановяване на купола.

По план до 2030 г. съоръжението трябва да бъде възстановено максимално близо до състоянието, в което е било преди атаката. Бърни обаче е на мнение, че това вероятно няма да бъде възможно.

"Причината е корозията на стоманените елементи и цялата стоманена конструкция. Има прогноза, че корозията ще започне да се засилва от 2030 г. Проблемът е, че съоръжението е проектирано да работи 100 години. Но ако започне корозия, не може да се знае със сигурност колко дълго тази конструкция ще може да функционира", заяви той.

По думите му в реактора има поне 4000 килограма силно радиоактивен прах и ядрено гориво. "Не можем да позволим нищо да падне върху тях", категоричен е експертът.

"И сега, 40 години след построяването на саркофага, той може да се срути всеки момент. Новото безопасно укритие е създадено, за да задържи тази радиация и тези материали именно поради заплахата от срутване. Но то е проектирано и за постепенно демонтиране на самата конструкция. Вътре в НБК има огромни кранове, които би трябвало да повдигат части от укритието, особено най-уязвимите, така че да не паднат сами. Тоест, това е трябвало да се случи по контролиран начин. Тази кранова система е била повредена от руски дрон. Оценката на степента на щетите по тази система все още не е завършена", допълни Бърни.

"За "Грийнпийс" това е поредното руско военно престъпление - атака срещу Чернобил, която застраши невероятната, колосална работа на работниците и инженерите от Чернобилската зона, насочена към защита на околната среда на Украйна и цяла Европа. И сега тази работа няма да се осъществи в тези абсолютно критични времена", заяви той.

Източник: ДСНС України

Срутването е "неизбежен сценарий"

"Вчера бях в Новия защитен контейнер. Стоях до укритието. Нивата на радиация там са много високи. Позволиха ни да бъдем вътре за по-малко от 10 минути. Това е огромно пространство. Но срутването на укритието би означавало край на всякаква спешна работа за овладяване на тази ситуация. Проблемът е, че НБК е херметична среда – поне беше така до 14 февруари миналата година. Сега вече не е. НБК вече не може напълно да задържи радиацията, която потенциално би могла да излезе. Рискът е, че в случай на срутване, радиоактивният прах първо ще се издигне вътре в Новия безопасен конфайнмент, а след това може да излезе навън. Ще се разпространи ли на стотици километри? Най-вероятно не. Но локалното замърсяване около сградата на НБК и други ядрени съоръжения наблизо, по-специално трите реактора, ще бъде такова, че ще стане изключително трудно да се работи там поради широко разпространеното замърсяване", смята Бърни.

Според него срутването на тази структура би означавало, че всички планове и оценки за това как да се преодолеят последиците от чернобилската катастрофа на практика ще трябва да започнат отначало.

"Не можем да позволим саркофагът да се срути. Но точно до това доведоха действията на Русия. Русия за пореден път използва ядрения фактор като оръжие, за да заплаши Украйна", заяви той.

"Мисля, че рискът от срутване все още не е напълно елиминиран. Сега това е практически неизбежен сценарий, тъй като демонтирането на конструкциите на стария саркофаг, което имаше ясен график преди войната, сега е спряно. След като Новият безопасен конфайнмент беше предаден на Украйна през 2019 г., процедурата по въвеждането му в експлоатация продължи, за да може да започне демонтирането и разглобяването на най-уязвимите части на саркофага", заяви той.

Според него самото съоръжение вече е изложено на риск от срутване и просто заради възрастта си.

Тезата на експерта е, че докато руските атаки продължават, докато дронове и ракети прелитат над Чернобил на всеки няколко дни, винаги съществува риск от повторен удар и това е вече много сериозен повод за безпокойство.