"Взривяваме всичко. Няма да ги има Киев, Харков, Одеса": Лицето на рашизма, което CNN разби пред камера (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предотвратяване на идеологията на разпространение на тероризма, екстремизма и неонацизма – под тази шапка в окупираните от руснаците украински земи се извършва насилствено промиване на мозъци. Инициативата е на "кремълските колаборационисти", твърди Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

За какво става въпрос? Ако младежи пишат коментари против руския диктатор Владимир Путин в социалните мрежи, моментално биват "прехващани" за "образователна работа". Ограничава се достъпът до всякаква друга информация за Украйна и положението сега, освен пропутинската гледна точка – с редовни идеологически занимания и възпитаване на ценности и обществено подчинение на Кремъл. По същество: в училище в окупираните украински земи се налага агресивната пропаганда сред децата с цел унищожаване на националната им идентичност, твърди ГУР.

А каква е гледната точка на рашизма, путинизма и Кремъл? За пореден път отлично я демонстрира Владимир Соловьов, основното пропагандно оръжие на Путин в руските мейнстрийм медии. "Тези, които казват, че не сме като тях, не печелят войни. Ярост – да им пречупим желанието за съпротива. Затова повтарям – най-накрая почваме да взривяваме всичко. Няма да има живот – нито в Харков, нито в Полтава, нито в Николаев, нито в Одеса. Тези градове няма да ги има. Няма да го има Киев. Ако мирните жители не осъзнаят, че са ги избрали да бъдат пушечно месо и ако не отхвърлят тази нацистка власт. И ако нямат сили, тогава да се махат от тези градове. Използват ви като човешки щит. А ако не можете да си тръгнете – съжаляваме. Да ви напомня съдбата на Содом и Гомор" - поредните скандални думи на Соловьов, които показват какво представлява идеологията на Путин: или живеете както аз ви кажа, или ще ви изтребвам.

Meanwhile on Russian state TV, propagandist Solovyov offers a different perspective, calling to "blow everything the hell out" and threatening "there will be no life" in Kharkiv, Poltava, Mykolaiv, Odesa or Kyiv. Residents must flee or be destroyed, he said. https://t.co/avYGmmT3on pic.twitter.com/11RxM0dKU8 — WarTranslated (@wartranslated) October 25, 2025

"Г-не, с цялото ми уважение аз съм бил в Украйна и Русия бомбардира не само военни цели там. Виждал съм жилищни сгради, изравнени със земята – по-рано тази седмица детска градина в Харков беше бомбардирана. Не е вярно, че Русия се цели само във военни обекти" - така водещият на интервюто с Дмитриев директно го постави в ъгъла. Специалният пратеник на Путин обаче не излезе от безумните клишета – не било вярно, че Русия стреляла по цивилни и специално детски градини, обаче трябвало въпросите за това да се отнесат към руските военни, защото той самият не бил военен, занимавал се с икономика и само преговарял. Вярно обаче било, имало много косвени жертви, всяка жертва била трагедия – затова Русия искала край на войната колкото може по-скоро. В два поредни дни (25 и 26 октомври) руските военни нацелиха отново детска градина, този път в Киев, както и жилищни сгради в украинската столица, убивайки 5 души и ранявайки общо 41, като информацията за последствията от втората атака не е окончателна. Дмитриев опита да оправдае това с твърдение, че "в началото" украинската армия стреляла по рускоговорящи жители на Донбас. Точно това беше една от първите кремълски опорки, след като режимът на Путин вкара войници в Донбас още 2014 година и до последно отричаше очевидното – че с военна сила и терористични похвати търси сваляне на конституционно установен ред в чужда, суверенна държава, представяйки всичко под маската за борба за независимост – Още: Убити и десетки ранени в Киев след нова руска въздушна атака (ВИДЕО)

😡 What a shameless and disgusting lie! Putin’s negotiator claims that Russia did not bomb a kindergarten in Kharkiv



“Russia does not target kindergartens. But there are many accidents. And, by the way, every victim is a huge tragedy. That’s why we want to end this conflict as… https://t.co/sKRSvZLLjR pic.twitter.com/DJDpZxfwEH — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2025

Нахалството и наглостта на Дмитриев, както на всеки служител на Кремъл, най-добре се изразява със следните думи: "Защо да не се споразумеем за прекратяване на огъня? Позицията на Русия е, че ударите са насочени към военни цели и понякога украинските ракети за противовъздушна отбрана пропускат целта. Но, повтарям, това не е моята област — не съм военен, просто се опитвам да насърча диалога и възможно най-ранния край на конфликта". И това при положение, че на Дмитриев му беше напомнено, че дори първата дама на САЩ Мелания Тръмп е казала на съпруга си как след срещата между Тръмп и Путин в Аляска руснаците не просто не са показали добра воля, а са бомбардирали болница. Ето това е разликата в подхода – руските думи не отговарят на действията на руснаците и действителността. Дмитриев обаче каза, че се намирали компромиси, като в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) е подчертано именно това от интервютата на руския представител в САЩ – че той говори в по-смекчен вариант за целите на Путин: край на източната експанзия на НАТО и дори връщане на Алианса назад и вкарване на Украйна твърдо в руската орбита на влияние, без право на избор. И напомняме, че всичко друго не се приема от Путин – той не иска примирие, защото Украйна щяла да се превъоръжи в него и окончателно да спре армията му:

Украйна знае: Няма мир с Русия на Путин, ако не е достатъчно силна

След посещението си в Швеция тази седмица, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че на страната му предстои историческа стъпка – меморандумът за сделка за придобиване на стотици изтребители "Грипен" от най-ново поколение. Това е най-евтиният вариант в този клас, по бойни способности "Грипен" не отстъпва на F-16. "Разчитаме на 150 такива изтребителя – и първите трябва да дойдат следващата година (2026)", каза Зеленски. Едно от големите предимства на "Грипен" е, че не се нуждае от сложна наземна инфраструктура за поддръжка:

🇺🇦🇸🇪 Great news!Ukraine will receive 150 Swedish fourth-generation Gripen fighter jets



The first batch will arrive next year, President Volodymyr Zelensky announced.



🔻Gripen jets are compact and inexpensive to maintain, capable of taking off even from regular highways.



These… pic.twitter.com/csPuXp7icF — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2025

Говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат каза, че заради увеличения обхват на руските авиобомби (130 километра) благодарение на нови китайски турбо двигатели, Украйна вече може да ги прехваща и сваля – защото сега тези бомби по същество са миникрилати ракети. Но като цяло голямото им количество е лоша новина за Украйна.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-рязко увеличение на военната активност в Украйна е факт на дневна база съгласно официалната украинска информация. На 25 октомври са станали 181 бойни сблъсъка, с 40 повече спрямо 24 октомври, съобщава украинският генщаб. Руснаците са хвърлили 144 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 3 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 26 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3021 изстреляни снаряда, като това е с около 1500 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 4698 FPV дрона, което е с около 1000 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровск е центърът на най-ожесточените бойни действия – 76 спрени руски пехотни атаки там за последните 24 часа съгласно украинските данни. Още 21 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Олександриевско направление. 22 руски пехотни атака са станали в направлението от Торецк към Константиновка, но от Часов Яр към Константиновка е имало само 1 руска пехотна атака. 12 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление, още 11 са станали в северната част на Харковска област, при Вовчанск.

В цитирания по-горе обзор на ISW е посочено, че руснаците отчитат по-значими тактически успехи на северния фланг на Покровск, като са успели да стигнат до източните покрайнини на Мирноград и са завзели селата Козацко и Промин, източно от Покровск. Превзето е и село Красний Лиман, а в Мирноград влизат малки руски щурмови групи, не става въпрос за масирана руска операция, които за момента не успяват да се укрепят. "Украинская правда" съобщава на база свои източници, че в южните части на Покровск са успели да влязат поне 250 руски войници, на малки групи от по 2-3 души, като те имат устойчиви позиции при жп линията и между Покровск и Гришно. Изрично ISW изброява с геолокализирани видеокадри в библиографията си случаи с операции на руски войници, в които те издигат руското знаме на места в различни направления (Купянското, към Константиновка), но всъщност нямат устойчиви позиции там, където са знамената, а това се прави за пропаганда. Пример е даден с Куриловка, южно от Купянск, като в руското военно пространство в Телеграм се сочи, че там имало руски пробив и той ще помогне за окончателно превземане на Купянск.

При Покровск обаче има не само руски успехи – украинците си върнаха село Сухецко, североизточно от Покровск. Пореден опит за по-масирана руска атака с бронирана техника беше брутално спрян при Володимировка, мининаправлението към Добропиля – руснаците продължават с опитите да се възползват от мъгливото и дъждовно време в Украйна, за да осъществят напредък:

Paratroopers of Ukraine’s 82nd Brigade have liberated and cleared the village of Sukhietske near Pokrovsk. pic.twitter.com/AzZ2KDeIPV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 25, 2025

Another reckless assault. This morning near Volodymyrivka, Russian forces tried to break through the 33rd Mech Brigade’s line with five armored vehicles from Novotoretske. Three got stuck in the mud, forcing troops to dismount into water. Ukrainian artillery and HIMARS quickly… pic.twitter.com/YLz8s8QANa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 25, 2025

"С голяма вероятност съдбата на Покровск и Мирноград ще бъде решена до края на годината", смята украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". Той счита, че в Мирноград става също толкова тежко, колкото и в Покровск и че заради голямото количество дронове няма адекватна логистична поддръжка на най-предните отбранителни линии. "Гледам ситуацията в Покровск и си спомням битките в Бахмут и Авдеевка. Сега задържането на такъв град е на ръба на невъзможното - освен факта, че вражеската пехота постоянно се мъчи да обкръжи позицията ви и артилерията постоянно стреля, дроновете също така минимизират шансовете за евакуация. Момчетата, които държат отбраната там, заслужават не само награди, но и шестмесечно уволнение от служба", добавя украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов.

В опит да окажат максимален натиск върху украинската електроенергийна система, руснаците вече бомбардират и вятърни паркове с авиобомби. Има пример от Краматорск, Донецка област – трета вятърна турбина в последните 3 дни е унищожена там. С вятърните паркове обаче е далеч по-трудно за руските удари, тъй като турбините не са скупчени, а разположени на по-голяма дистанция една от друга:

Russian drones attacked three wind turbines at the Kramatorsk wind power plant. pic.twitter.com/WePLyIfCAq — WarTranslated (@wartranslated) October 25, 2025

Само че и в Русия не навсякъде е светло – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обяснява как буферната зона, която Путин се закани армията му да прави в Харковска област и Суми, може да бъде забравена. "Белгород постепенно купува генератори и се оттегля в тъмнината без ток и изключва уличното осветление", пише изрично в публикацията на канала.

