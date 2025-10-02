За пръв път Тръмп реши директно да помогне на Украйна срещу Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съединените щати ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за извършване на удари с ракети с голям обсег срещу енергийната инфраструктура на Русия. Информацията е на The Wall Street Journal, който я публикува на база свои източници в американската администрация. Това е първото такова решително действие от страна на Доналд Тръмп срещу Русия във войната, откакто той за втори път влезе в Белия дом. Освен това, САЩ призовават всички страни-членки на НАТО, които могат да го направят, да помогнат на Украйна по същия начин.

В материала се казва, че разрешение за предоставяне на допълнителна разузнавателна информация на Украйна е било дадено малко преди Тръмп да публикува съобщението в социалната си мрежа Truth Social, в което каза, че Украйна може да си върне всички свои територии, окупирани от Русия. Очаква се обаче писмена заповед. Отделно, администрацията на Тръмп обмисля и предоставянето на още оръжия на Украйна, което би ѝ позволило да поразява повече цели в русия. Това включва доставката на крилати ракети "Томахоук" и "Баракуда". Окончателно решение обаче все още не е взето - Още: Тръмп: Русия е книжен тигър, икономиката ѝ се руши, Украйна може да си върне всичко (ВИДЕО)

Освен това – The Wall Street Journal публикува материал, според който Украйна няма достатъчно пари, за да развие промишлено производство на най-новите си оръжия, като ракета "Фламинго". Обобщението на статията – Киев има ноухау, но няма достатъчно капитал, за да го реализира в пълна степен. Затова и има риск "Фламинго" поне за момента да остане символ, а не стратегическо решение в полза на Украйна във войната. Първоначалният производствен план на Украйна е да бъдат произведени 200 ракети до края на 2025 година, обаче според експертни оценки това едва ли ще стане.

Ракетата е доста голяма и според някои експерти това означава, че може по-лесно да бъде свалена – затова, за да имат украинците успехи с нея, трябва да изстрелват по-голям брой такива ракети, с което да пробият руската ПВО.

На този фон – вчера, 1 октомври, в Русия тестваха сирените за въздушна опасност. Предвид войната, сирените в различни руски области постоянно работят – например, според руското военно министерство тази нощ са свалени 85 дрона, 38 от които над Воронежка област, 13 – над Крим, 11 – над Белгородска област, 10 – над Саратовска област. В Саратов летището е било затворено, а местните власти във Воронеж съобщават за щети по части жилища:

Още: Тръмп е разрешил далекобойни удари по Русия, твърди пратеникът му за Украйна. Тежка ситуация за ВСУ в Купянск (ОБЗОР – ВИДЕО)

📢Sirens and loudspeakers are wailing across Russia! Getting ready to meet the Tomahawks?



Russia’s Emergency Ministry is holding a nationwide test of the alert system today. Everything was switched on: the “Attention everyone!” signal was broadcast, and special announcements… pic.twitter.com/OoFzrVp0Zv — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2025

📢Sirens and loudspeakers are wailing across Russia! Getting ready to meet the Tomahawks?



Russia’s Emergency Ministry is holding a nationwide test of the alert system today. Everything was switched on: the “Attention everyone!” signal was broadcast, and special announcements… pic.twitter.com/OoFzrVp0Zv — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2025

Междувременно, руският зам.-външен министър Сергей Рябков увери, че определено тази есен ще има нов кръг преговори между Русия и САЩ за възстановяване на нормални отношения. Рябков предупреди, че или САЩ ще потърсят стабилизиране на отношенията, или ще има нова надпревара във въоръжаването, предаде ТАСС. А говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Кремъл не можел да планира нови срещи за преговори с Украйна, защото Киев спрял преговорния процес. До момента Русия не прати на преговори никой, който би имал реално влияние за решение войната да спре.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

В дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – представя геолокализирани видеокадри, които показват, че части на 98-ма военно-въздушна десантна дивизия на руската армия са прехвърлени от Краматорското направление и боевете в района на Часов Яр в Херсонска област. Защо – не е ясно, но е възможно това да е един вид почивка за тези части. Може обаче и действието да представлява старт на натрупване на руски сили, които да опитат след време десант на река Днепър и евентуално да си върнат Херсон, който беше единственият областен град в Украйна, овладян от руската армия от началото на пълномащабната война, макар и за само няколко месеца – Още: "Имало е предателство": Бившият кмет на Херсон с разкрития как Русия окупира града

Украинският телеграм проект Deep State изчислява, че руското настъпление в Украйна през септември се е забавило значително спрямо август – с 44%. Руснаците са превзели едва 259 квадратни километра територия, като само в периода февруари – април тази година са превземали по-малко:

Russian advance rates in September dropped to their lowest since May, DeepState reports. Russian forces managed to gain only 259 sq km of Ukrainian territory, 44% less than in August. pic.twitter.com/d0tva9eeyG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2025

Иначе няма почти никаква промяна във военната активност на фронта в Украйна на дневна база съгласно официалната украинска информация. На 1 октомври са станали 158 бойни сблъсъка, което е с 3 повече спрямо 30 септември. Руснаците са хвърлили 162 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 50 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 37 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4312 изстреляни снаряда, като това е с около 350 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5280 FPV дрона, което е с 34 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Без изненади в Покровското направление е най-тежко – 45 отбити руски пехотни атаки през последните 24 часа съгласно украинските данни, като няма никакви данни за по-сериозни промеи в позициите. Умилително, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пише в дневния си обзор, че Покровск бил изравнен със земята от руските бомби и артилерия и това е единственото съобщение за развитието на бойните действия, нищо друго. Още 26 руски пехотни атаки са извършени в съседното от юг Новопавловско направление. Засилва се руският натиск и в Торецкото направление – 22 руски сухопътни атаки по пътя към Константиновка и северния фланг на Покровск. Още 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление.

В своя нов анализ, украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание точно на Лиман. По същество за Лиманското направление Машовец сочи, че векторите на руската атака тръгват от предмостието ѝ през река Жребец на север и северозапад от Лиман към река Северски Донец т.е. към Ямпол (и линията/района на селата Торско, Колодяз, Карповка, Шандриголово), както и фронтално през Заречно към Лиман. Активно руснаците действат от Зелена долина към Дробишево и от Колодяз към Ставки, като същевременно по линиите Заречно – Лиман и Диброва – Ямпол се стремят да не допуснат украинските части в този район да извършат флангова атака срещу руските сили по-на север, търсещи излаз на река Северски Донец през Ямпол. Що се отнася до север-северозападното направление, 20-та общовойскова руска армия се бие за Шандриголово, но още не може да го превземе, и гледа към Карповка. 25-та общовойскова руска армия се цели в Ямпол през Заречно, като и това село още не е превзето и боевете текат. "Два майора" окуражава публиката си, че руската зона на контрол в Заречно се увеличавала. В самия Ямпол боеве също има и руснаците се мъчат да пробият в центъра на населеното място. Машовец казва, че руските сили са сравними с хвърлените в най-горещото направление – Покровското. В Лиманското направление има около 80 000 – 90 000 руски войници, около 320 танка, под 600 бронирани машини на пехотата, 350-360 артилерийски системи, включително минохвъргачки, и малко над 200 системи за залпов огън.

Според Машовец обаче, теренът в Лиманското направление е доста труден, има немалко реки (Жребец, Нитриус, Северски Донец) и предвид идващата зима, ако руснаците искат да постигнат нещо преди края на годината, трябва да го сторят бързо, но такива перспективи не се виждат. За украинската армия минус е, че в тила им е река Северски Донец, която е доста голяма и би затруднила евентуално отстъпление. Шанс за украинската армия да удари смъртоносно руското настъпление в Лиманското направление има, но всичко зависи от точния разчет кога да бъдат извършени определени действия и да има достатъчно хора и техника, а в момента изглежда такива подкрепления още няма. Задължително условие за украински успех е да се удържи линията на селата Новоселовка – Ставки, което към момента е проблем, смята Машовец.

Междувременно, украинският военен телеграм канал "Офицер" отчита украински успехи в Купянското направление, но не и в самия град. Преди 24 часа руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" съобщи за украински напредък при Петропавловка – селото се намира на изток от Купянск. "Офицер" прогнозира, че е трудно да си представи да има обрат в самия Купянск и смята, че е твърде късно за такова нещо. В цитирания по-горе обзор на ISW пак се посочва, че в Купянск руснаците действат в малки групи от по 2-3 души и се маскират с цивилни дрехи.

Още: Новият руски сценарий във войната за умове - за дроновете. Пожар в най-голямата северна руска рафинерия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 86 дрона клас "Шахед", "Гербер" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени са 53, съобщават украинските ВВС и уточняват, че на 6 места в Украйна е имало удари от общо 31 руски дрона, без повече подробности. "Два майора" казва, че в района на Буча е имало удари по жп инфраструктура, а в Одеса след руска атака с над 20 дрона "Шахед" е поразена критична инфраструктура, с което са предизвикали спирания на тока в града – Още: Извънредно положение в АЕЦ "Чернобил" след руски обстрел. F-16 във въздуха в Полша заради "Шахед"-и