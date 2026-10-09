За удари на 1500 км в тила: Германия купува крилати ракети за масово бойно използване

Германия ще закупи крилати ракети, с които ще може да поразява цели на 1500 км в дълбочина в тила на противника и по този начин да преодолява противовъздушната отбрана. Това обяви началникът на германската армия генерал Кристиан Фройдинг, цитиран от ДПА. Той поясни, че тази способност ще бъде особено ефективна, когато се комбинира с конвенционални крилати ракети.

По думите му Бундесверът обмисля две конкретни предложения, които не назова, но посочи, че началото на доставките трябва да започне от 2027 г.

Междувременно германски медии отбелязват, че американската компания Covenant откри завод за производство на крилати ракети в Лайпциг тази седмица, в който ще произвежда оръжейната система Anthem. Компанията планира да произведе 1000 бройки през 2027 година и 5000 през 2028 г. Компанията ще предлага системата на значително по-ниска цена от тази, на която в момента се продават подобни системи. Цената ще е под 1 милион долара на бройка - за сравнение цената на подобни оръжейни системи обикновено е няколко милиона долара за брой.

Още: "Най-наглият пенсионер на Германия": Шрьодер отпразнува рождения ден на Путин и вбеси Берлин