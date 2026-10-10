Зеленски бесен след сделката на Тръмп с Путин. Руснаците чакат още по-голям букет в краката си

Президентът Володимир Зеленски е бесен след обявяването от Доналд Тръмп на сделката му с Владимир Путин за руския дизел. И това вероятно ще предизвика нова криза в отношенията на САЩ с Украйна и съюзниците от НАТО, пише The Guardian. Изданието нарича новината, която дойде от Белия дом, "зашеметяваща" и добавя, че тя подкопава няколко години западен натиск върху Кремъл за прекратяване на войната. Медията добавя, че украинският президент определя сделката като "абсолютно ужасяваща", "несправедлива и нечестна" и че той предупреди, че тя ще даде на Путин повече възможности на бойното поле.

Критики дойдоха и от страна на демократите в САЩ. Техният лидер в Сената Чък Шумър заяви: "Ето как изглежда провалът. Провалът на президента Тръмп да изпълни обещанията си да намали разходите за американците. Провалът да защити Америка от нейните противници". А конгресменът републиканец Дон Бейкън написа в Х: "Подкрепата за военната икономика на Путин е неморална, защото той ще използва тези пари, за да бомбардира градове".

The New York Times на свой ред пише, че сделката на Тръмп бе пореден пример за това как Вашингтон подкопава позицията на Киев, като предоставя на Москва икономическа глътка въздух. И допълва, че както изглежда в замяна на облекчаването на санкциите Путин не се е съгласил на никакви отстъпки.

Още: Украйна за трети път удари най-голямото руско петролно хранилище в Европа

Сделката на Тръмп подкопава усилията на Украйна за самоотбрана, тъй като всяка голяма покупка на руско гориво помага за финансирането на военната машина на Москва. Неслучайно в петък вечерта пред репортери Зеленски не скри, че се чувства предаден, пише изданието.

Ясно е, че руснаците са напълно незаинтересовани да направят каквато и да било отстъпка и просто стоят безучастно, чакайки Западът, САЩ или Украйна да им предложат нещо още по-изгодно, казва американският дипломат и бивш посланик в Полша Даниел Фрийд. "Когато започнете да тичате след тях, те просто се усмихват и чакат да им купите още по-голям и хубав букет, който да им хвърлите в краката", казва той. Отношенията с Москва от много години показват, че нищо не се получава без заплахи от сериозни последствия, добавя той и казва още: "Ако имате тояга, използвайте я".

Дипломатът е категоричен, че Тръмп подкопава сигурността не само на Украйна, но и на Европа.

Още: Индулгенция за Путин срещу една празна нула: Русия няма да може да достави нищо на Тръмп

The New York Times припомня и как пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър предложиха на Путин най-малкото три много изгодни икономически стимула, за да го убедят поне на частично прекратяване на огъня. Първо, те му предложиха САЩ да освободи милиарди долари руски активи, блокирани на Запад. Второ, Вашингтон се върна и към плана за продажба на част от руския петролен гигант "Лукойл" като част от многомилиардна сделка, която трябваше да отиде при група инвеститори от Близкия изток, включително такива, които имат бизнес връзки с двамата американски пратеници. Трето, Уиткоф и Къшнър са подновили и предложението на САЩ, което би позволило на съюзника на Путин Беларус да изнася калиеви торове. И дори въпреки всичко това Путин не е склонен на никакви отстъпки.

Още: Кримският мост вече не изпълнява основната си функция

В същото време американският кореспондент на Deutsche Welle, Миша Комадовски, позовавайки се на високопоставен украински служител, съобщи, че САЩ са предали на Украйна "решителното искане на президента на САЩ" Киев да спре атаките срещу руски петролни рафинерии. Преди това подобна информация беше публикувана от Axios и от FT. А кореспондентът на Financial Times Кристофър Милър съобщи, че в Киев царят "разочарование и гняв" след съобщението на Тръмп за сделката с Русия. Въпреки това, според него, украински източници са му казали, че никой в Украйна не възнамерява да спре атаките срещу руските рафинерии.