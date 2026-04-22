Зеленски с коментир за идеята с Дониленд: Важното е да не е Путинленд

"Важното е да няма Путинленд." Така украинският президент Володимир Зеленски коментира статията, излязла в The New York Times, в която, позовавайки се на свои източници, изданието разказва за креативна идея на украинския преговорен екип да предложи спорната част от Донбас, за която не отстъпват нито Украйна, нито Русия, да бъде наречена Дониленд, за да бъде погалено егото на Тръмп.

Зеленски заяви, че не е запознат с подобна идея и че в преговорите са били използвани единствено официалните имена на украинските територии. "По време на моите преговори не се споменаваха други термини освен Луганска област, Донецка област, нашият Донбас, територията на Украйна", каза президентът.

Той отново подчерта, че най-важното е Луганска и Донецка области да останат украинска територия.