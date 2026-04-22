Огорчен Семен Новиков: Не ми позволиха да взема треньора си, дори за мои пари! Бях дете без родител

Семен Новиков направи своята равносметка пред колегите от Българската национална телевизия след завоюваното сребро на Европейското първенство по борба в Тирана, Албания. Той призна, че е получил травма още в първите секунди на финалната схватка срещу Турал Бисултанов. Натурализираният украинец не скри и разочарованието си от липсата на личния му треньор край тепиха въпреки готовността на състезателя да плати разноските от собствения си джоб.

"Медицински преглед не съм преминал. Аз не знам къде мога да премина. Ще дойда в България, там ще премина в медицински център, мисля да направя магнитен резонанс. За момента бия обезболяващи, тук доктори ми дадоха и с тях се чувствам по-добре – сто процента по-добре от вчера“, заяви Новиков.

"Ситуацията се случи още в първите секунди на схватката. Разбира се, контузията повлия. Това беше като изпит за мен“, добави борецът. "Нямах никаква идея сам какво да правя. Личният треньор ме познава най-добре – от А до Я. Аз исках той да бъде тук, но федерацията не позволи, дори за мои пари. Направих компромиси, но от тях не видях нито един. Чувствах се тук като дете без родители“, каза още Семен Новиков.

"Стимул има, но желанието в момента не е толкова голямо. Трябва да премина през тези трудности. Не знам какво ще правя – трябва да помисля“, добави олимпийският шампион. Новиков изрази и подкрепа към съотборниците си, като пожела успех на Кирил Милов във финала и подчерта добрата атмосфера в отбора, въпреки организационните проблеми.

