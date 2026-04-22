С голове на трансферни цели на Левски: Локомотив Пловдив разгроми Арда в първия 1/2-финал за Купата на България

22 април 2026, 21:00 часа 457 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален Фейсбук профил на Локомотив Пловдив
С голове на трансферни цели на Левски: Локомотив Пловдив разгроми Арда в първия 1/2-финал за Купата на България

Във втората 1/2-финална двойка за Купата на България Арда посрещна Локомотив Пловдив в Кърджали за първия сблъсък между двата тима. През първото полувреме отборите бяха равностойни, но втората част беше по-интересна. Две от трансферните цели на Левски - Каталин Иту и Севи Идриз, се разписаха за "смърфовете", а още 2 гола в края на мача оформиха крайното 4:0. Така Локомотив ще влезе изключително уверен на реванша в Пловдив.

Първото полувреме мина без голове

През пъврото полувреме двата отбора бяха равностойни, като Арда имаше леко предимство пред съперника. С 55% владение на топката и 4 удара, възпитаниците на Александър Тунчев превъзхождаха съперника си и по двата показателя. Локомотив Пловдив отправи три удара към вратата на Арда, но те и те не бяха достатъчни, за да може някой от двата отбора да открие резултата.

Още: Шеф на ЦСКА след обрата срещу Лудогорец: Трябва да превърнем емоцията в амбиция!

Две трансферни цели на Левски вкараха за Локомотив Пловдив

През второто полувреме Локомотив Пловдив започна да играе по-уверено и малко след началото, доминираше Арда на терена. Това даде резултат, като "смърфовете" получиха пряк свободен удар в 52-рата минута. Умарбаев центрира, а Каталин Иту засече топката на втора греда и откри резултата. Само 11 минути по-късно нова грешка на Арда донесе втория гол на "смърфовете". Футболистите на домакините разиграваха топката в близост до вратата си, а нападателите на Локмотив успяха да я откраднат и Севи Идриз се разписа за 2:0.

Така настроението у играчите на Душан Косич се вдигна и те заиграха с лекота. А футблистите на Арда сякаш заиграха с мисъл как да допуснат по-малко голове. Но това беше грешно решение. Гол на Георги Чорбаджийски в 89-тата минута и автогол след рикошет на Димитър Велковски в 3-тата минута на добавеното време оформи крайното 4:0. А  от Локомотив Пловдив си изкара червен картон 5 минути по-късно, което беше единственото, което се случи до края на мача.

Още: "Това ни различава от всички останали в България!": Христо Янев разкри тайната за подвига на ЦСКА

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
