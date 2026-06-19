Радев не се опъна открито на Зеленски: Мурзилка, но не смела

"Поканих България да започне работа по специално споразумение във формат "Сделка за дронове". Договорихме се да възложим на нашите екипи да проследят всички обсъдени въпроси и да подготвят редица двустранни документи" - това каза украинският президент Володимир Зеленски за срещата си в рамките на Европейския съвет с българския премиер Румен Радев.

"Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора", казаха и от пресслужбата на премиера на България - ОЩЕ: Зеленски каза за какво е говорил с Радев: Версиите на двамата (ВИДЕО)

СНИМКА: БГНЕС

Съвпадението в съобщенията от двете страни за какво е говорено е доста очебийно. Въпреки гръмките думи на Радев за патриарх Кирил, когато българският премиер се опита да извърти нещата към Православието, той всъщност не е глупав - просто е зависим. Но добре осъзнава, че за Путинова Русия нещата вървят от зле по-зле и няма как да е - Русия се опълчва срещу по-голяма от нея сила, защото дори на нивото, на което Европа помага сега, това е повече от икономическите и финансови възможности на руснаците да издържат в по-дълъг период от време - ОЩЕ: Московската рафинерия пак гори: Подпалените от Украйна руски петролни обекти нямат край (ВИДЕО)

Румен Радев обаче влезе в българския политически живот помним как - Леонид Решетников си остава видимото петно за старта на "политика Радев". Такива зависимости са пределно ясни - именно зависимостите са отличителна черта за българските политици и не само. Поогледайте се как е започнал всеки в нашата политика и можете да предвидите какво ще прави, за да удовлетворява менторите си - ОЩЕ: Решетников нарече Нинова лъжкиня, твърди, че са говорили неформално за Радев

Точно защото обаче Радев е наясно, че няма как направо да изкара България от ЕС, той върви по познатия ченгеджийски път - вари жабата в тенджерата бавничко, вдига градусите постепенно, за да не се усети. Изобщо не е случайно, че БНТ не обели и дума за новина номер 1 в света на 18 юни - горящата Московска рафинерия и как руската столица се превърна в Мордор. Така Радев поставя известен информационен контрол върху най-голяма част о масите, които гласуваха за него - тези, които още си въобразяват, че Путин и Русия могат да са велики - ОЩЕ:

Радев се напъва пред българските медии, но е по-тих от мушица, когато наоколо има микрофони на по-големи чуждестранни медии. И търси начин за угода хем на Изток, хем на Запад. Проблемът е, че времето разделно отдавна настъпи - многократно съм писал за това и когато Бойко Борисов беше премиер. Винаги се стига до момент, в който трябва да избираш - колкото и да се въртиш, да лавираш и маневрираш. В геополитиката моментът настъпи - и за Радев няма как да е другояче, трябва да избира. Европа или Русия - това е положението.

Но президентът-премиер и премиерът-президент суче и върти. Защото знае - ако открито тръгне да удовлетворява зависимостите си към Путин, бързо-бързо ще се преброим. И не е сигурно, че този път ще спечели убедително и безпроблемно. Нека пита този по-едър капитал, който го подкрепи и който отдавна си живее живота заради еврофондовете. Нека пита дори тези, по-младите, които гласуваха за него, но ако почне да им спира Интернет, ТикТок, Инстаграм и Фейсбук като Путин какво ли ще стане?

Опасността обаче е налице - затова е важно всички такива завойчета на Радев да бъдат разкривани и навреме да се слага пътната бариера. Защото методът на ченгетата да свариш жабата бавничко е доста ефективен и работи - доказано исторически. Внимавайте в картинката, уважаеми българи - да не се чудите и вие накрая защо едикакво си гори. Сега се решава!

Good night, sleep well and see you tomorrow! pic.twitter.com/rugllYSGhk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2026

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Автор: Ивайло Ачев