Българското овчарче, което написа химна на Харвардския университет

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е българското овчарче Стоян от село Вакарел, което завършва Колегията в Харвардския университет при Кеймбридж в Бостън. Но освен това прославя страната ни с авторството на бакалавърския химн на престижния американски университет. И до днес написаният от него химн се изпълнява при дипломирането на студентите.

Биографични данни

Стоян Ватралски е роден през 1860 година в семейството на овчаря Кръсто от село Вакарел. От много малък помага за изхранването на семейството - пасе стадото овце и копае от ранни зори до здрач на нивата. Тежкото положение на семейството е причината будният Стоянчо да пропусне първите години от образованието си. Но той бързо наваксва с обучението си в Самоковското училище. Поп Захарий помага на любознателното овчарче. Заради избухването на Априлското въстание и последвалата Руско-турска освободителна война Стоян не успява да получи образованието, което иска.

На 17 години той бяга в Балкана от разярените башибозуци. Той е дълбоко убеден, че е останал жив благодарение на Бог. Това е причината да приеме протестанството и да се прехвърли в основаното в Самоков от американски мисионери Научно-богословско училище.

По това време Стоян се издържа сам поради неразбирателство с баща си. Будният младеж влага всичките си спестявания в закупуването на книги. Интелигентността и жаждата му за знания не остават незабелязани от американските мисионери. Те съдействат на Стоян да замине за САЩ, за да получи всички знания, за които копнее с цялото си сърце.

От Вакарел до Харвард

Без пукнат лев в джоба Стоян става студент в Харвард и дори участва в анонимния конкурс за написването на бакалавърски химн. Той печели конкурса и се прославя като българина, създал история в Харвард. Благодарение на заслугата си печели прозвището „Българският Толстой“. Авторитетни издания като „Ню Йорк трибюн“ и „Бостън глоуб“ пишат за делото му. Нашенецът навсякъде с гордост заявява, че е българин.

След като оставя следа в историята на Харвардския университет, той започва да се изявява като журналист. Черпи опит от известни американски личности, но дори за миг не се замисля да си смени името - навсякъде се представя като Стоян Ватралски. Паметна е срещата му с журналиста Макгахан. Той е единственият журналист, отразил последиците от Априлското въстание. Благодарение на неговите публикации Великите сили научават за тежкото положение на поробена България.

Но родолюбието на Ватралски не му позволява да живее дълго време далеч от родината. Той се завръща в Отечеството с ясната идея да участва активно в обществения живот като строител на прохождаща България. Със словото си той отваря затворените врати с Англия и Македония.

"Каквото и да сторех тук, в България, дори и да положех живота си на бойното поле, аз ще бъда стократно по-полезен на освободителното дело с агитацията си из Великобритания", казва Ватралски за делата си след завръщането в родината.

Ватралски изнася десетки лекции в Лондон, Ливърпул, Оксфорд, които са съпроводени с благотворителни акции. Благодарение на него у нас по сметката на „Подпомагателния комитет за болни и пострадали от войната“ постъпват над 50 000 британски лири.

Известен е още с близките си приятелски отношения с личности като Иван Вазов, Пейо Яворов, Симеон Радев и други.

Въпреки патриотизма си и симпатиите си към Стефан Стамболов, той категорично отхвърля идеята да се включи в политическия живот на страната. Ватралски остава твърдо зад вярването си, че неговата най-голяма сила е като писател и общественик, а не като политик.