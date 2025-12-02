Без ръст на данъци и осигуровки - властта се огъна под протестите и започна да обещава (ВИДЕО)

Четирите основни бизнес асоциации представиха детайлен план за съкращаване на над 2 милиарда евро разходи в сравнение с първоначалния проект за бюджет 2026, който правителството на Росен Желязков вече изтегли под натиска на мащабни обществени протести. Предложенията бяха обсъдени на извънредна среща на Тристранния съвет, в която участваха работодателите, синдикатите, финансовият министър Теменужка Петкова и депутати от управляващите формации, включително Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" и бившия финансов министър Владислав Горанов, който се санкциониран за корупция по закона "Магнитски"

Бизнесът настоява за отказ от вдигане на данъци и осигуровки

Работодателските организации категорично се противопоставиха на идеите за повишаване на данъците и осигуровките. От индустрията заявиха, че отпадането на планираните увеличения би довело до загуба за бюджета от около 1,2 млрд. евро, но подчертаха, че държавата може да компенсира това почти двойно, ако ореже "неприемливите разходни политики". Още: ПП-ДБ свика нов протест и обяви: Внасяме вот на недоверие (ВИДЕО)

Сред ключовите предложения на бизнеса са:

• отпадане на вдигането на пенсионните вноски с 2 пункта – 464 млн. евро

• отпадане на данък "дивидент" – около 340 млн. евро

• отказ от задължително СУПТО и разширения списък на стоки с висок фискален риск – 320 млн. евро

• запазване на максималния осигурителен доход под 4430 лв. – 75 млн. евро

Паралелно с това бизнесът вижда значителен потенциал за спестявания:

• отменяне на автоматичното увеличение на заплати в сектор "Сигурност", "Охрана" и университетите – 653 млн. евро

• оптимизация на разходите за персонал в образованието – 60 млн. евро

Още: Правителството отказа да подаде оставка - даде на заден ход по елементи от бюджета, но се "закрепи" за еврото (ВИДЕО)

• съкращаване на нарасналата издръжка, особено в съдебната система – 108 млн. евро

• намаляване на капиталовата програма – 500 млн. евро

• премахване на 5500 незаети щатни бройки в държавната администрация – 138 млн. евро

• оптимизация на разходите за издръжка в държавното управление – 480 млн. евро

• орязване на буфера в централния бюджет – 300 млн. евро

"Тези намаления чувствително надвишават отпадналите приходи и по ваша дискреция спокойно може да се коментират увеличения на възнагражденията", заяви Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Още: Няма тото, няма "Лукойл Нефтохим": Пеевски не е подписал оттеглянето на Бюджет 2026

Правителството отстъпва: няма да има увеличение на данъци и осигуровки

На срещата стана ясно, че кабинетът вече изцяло се отказва от идеята за вдигане на осигуровките – дори с 1 пункт. На въпрос към социалните партньори министър Петкова получи категоричен отговор от Кирил Домусчиев – "твърдо 0", а самата тя уточни, че така е и "сметнато" от министерството.

Малко по-късно председателят на бюджетната комисия Делян Добрев потвърди: "В новия бюджет няма да има увеличаване на данъци и осигуровки".

Правителството даде заден и за други спорни мерки: отпада идеята за задължително СУПТО, а Петкова обяви, че данък "дивидент" също няма да бъде повишаван. Решението е взето след разговори между управляващата коалиция и "ДПС-Ново начало".

Търсене на 1,5 млрд. евро: къде ще се режат разходи

По думите на Петкова, при отпадане на всички предложени мерки "се търсят" около 1,5 млрд. евро. Основният резерв, който Министерството на финансите вижда, е в капиталовите програми на министерствата:

"Ще направим преглед на капиталовата програма на министерствата с най-големи капиталови разходи... Да видим от какво ще се лишим, за да постигнем този ефект", каза тя.

Механизмът за определяне на минималната заплата остава неразрешен и ще се обсъжда допълнително. Споровете между бизнеса и синдикатите ескалираха и по темата за максималния осигурителен доход – Домусчиев поиска още време, докато Пламен Димитров настоя, че вдигането му е необходимо в интерес на бъдещите майки. Още: Радев в импотентно обръщение: Оставката е неотложна, изборите - единствен път напред (ВИДЕО)

Оптимизация на администрацията

Работодателите настояват за закриване на незаети щатни бройки и ограничаване на практиката пенсионери да заемат ключови позиции, докато синдикатите искат ясен механизъм за промени в администрацията.

Премиерът Росен Желязков се извини, че срещата не е проведена преди представянето на проектобюджета: "По-добре късно, отколкото никога. Искахме плавно да преминем в 2026 г., но ни притисна политическата ситуация." По предложение на Желязков и Петкова нова среща в същия формат ще се проведе в петък.