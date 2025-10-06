ЕК: България може да загуби пари по ПВУ, но не заради случая с Благомир Коцев

Ако на България ѝ бъде удържана една част от средствата по второто плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), то това няма да е свързано с ареста и обвинението на варненския кмет Благомир Коцев, заяви говорителят на Европейската комисия Мачей Берестецки. Припомняме, че в края на септември евродепутатите от "Обнови Европа" поискаха ЕК да спре плащанията към България заради случая с Коцев, който принадлежи към тяхната партия. Председателката на либералната група в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Комисията, в което заявяваше, че българското правителство използва независимата антикорупционна комисия за политически цели.

"Няма нищо общо"

"Тези два случая нямат нищо общо помежду си. От една страна, ние оценяваме искането за второто плащане от страна на България по Механизма за възстановяване и устойчивост. Повечето от ключовите етапи в това искане бяха оценени положително, но решихме, че този за антикорупционната комисия не е постигнат. Затова задействахме процедурата за допълнителна информация, която поискахме от България, и след месец ще дадем нова оценка на ситуацията", сподели говорителят на ЕК, цитиран от Българското национално радио (БНР).

Колко пари може да бъдат задържани от ЕК и защо?

По-рано Европейската комисия даде зелена светлина за второто искане за плащане на България по Плана за възстановяване и устойчивост, след като оцени, че страната ни успешно е изпълнила 58 от общо 59 ключови етапа на ПВУ. Неприключена остава реформата на Антикорупционната комисия, заради което част от плащането ще бъде задържано, ако няма промяна.

"ЕК счита, че изборът на състав (на Комисията за противодействие на корупцията, бел. ред.) със 121 гласа не дава достатъчно гаранции, че КПК ще е тотално деполитизиран орган. Очаквам това да доведе до задържане на 200 млн. евро", каза вицепремиерът Томислав Дончев, визирайки решението на Конституционния съд по темата и промяната от изискуемо мнозинство от 2/3 от депутатите към обикновено мнозинство от 121 депутатски гласа.

"На този етап не обявяваме още сумата", каза говорителят на ЕК във връзка с евентуалното задържане на средства за България от страна на изпълнителния орган на ЕС.

"Изпратихме на България писмо, в което информираме каква сума ще бъде замразена, ако този ключов етап не бъде изпълнен. Те имат един месец да изпратят забележките си. Ако след този един месец сметнем, че етапът все още не е изпълнен, това плащане ще бъде замразено с още 6 месеца. И след тези месеци ще можем да обявим сумата", конкретизира Берестецки.

Междувременно Благомир Коцев остава в ареста, а актуалната новина около делото е как според бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов самият председател на КПК Антон Славчев го е заплашил и му е оказал натиск да свидетелства срещу кмета на морската столица. Иванов първоначално го стори, след което оттегли показанията си, обявявайки, че са дадени под натиск: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.