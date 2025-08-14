Войната в Украйна:

Европейските борси започнаха деня с повишения

14 август 2025, 13:50 часа 345 прочитания 0 коментара
Европейските борси започнаха деня с повишения

Европейските фондови пазари започнаха с предимно положителни настроения, подкрепени от порой от корпоративни отчети, но ограничени от предпазливост преди публикуването на ключови данни за цените в САЩ. Вниманието на инвеститорите е насочено и към срещата, насрочена за петък, между президентите на САЩ и Русия в Аляска, на която ще бъде обсъдена войната в Украйна, съобщават германски финансови издания, цитирани от БТА.

В началото на сесията германският индекс DAX се повиши с 0,3 на сто до 24 267 пункта, водещият за еврозоната Euro Stoxx 50 прибави 0,2 на сто, а френският CAC 40 нарасна с 0,37 на сто до 7834,23 пункта. Общоевропейският STOXX Europe 600 се повиши с 0,29 на сто до 552,45 пункта. На облигационните пазари цените се покачиха умерено, което доведе до леко понижаване на доходността, докато еврото запази последните си ръстове и се търгуваше за около 1,1690 щатски долара. Американската валута отслабна спрямо повечето конкуренти на фона на спекулациите за намаляване на лихвените проценти в САЩ.

Инвеститорите очакват по-късно днес данните за цените на производител в САЩ, които, ако надминат прогнозите, могат да ограничат очакванията за предстоящо намаление на лихвите от страна на Управлението за федерален резерв. Анализатори коментират, че цените на производител отразяват по-пряко покупните цени на компаниите, което предполага по-силен потенциален ефект върху инфлацията.

Още: Пазарите в Европа реагираха умерено на примирието с митата между САЩ и Китай

В корпоративния сектор търговията бе повлияна от няколко значими отчета. В Амстердам акциите на Adyen се понижиха с 17 на сто, след като доставчикът на разплащателни услуги предупреди за забавяне на растежа и отчете по-слаби от очакваното резултати за тримесечието. Сред компонентите на DAX RWE обяви значителен спад на печалбата за първата половина на годината, но потвърди прогнозите и целевия дивидент, което доведе до спад от 3,4 на сто в цената на акциите.Thyssenkrupp ревизира надолу очакванията си за растеж заради спад в продажбите през последното тримесечие, а книжата ѝ поевтиняха с около 8 на сто. Hapag-Lloyd отчете резултати малко под прогнозите и загуби 8,4 на сто от пазарната си капитализация, като търговците посочиха, че логистичният сектор остава чувствителен към развитието на преговорите между САЩ и Китай.

В Цюрих акциите на Swiss Re поскъпнаха с 2 на сто, след като нетната печалба за второто тримесечие надмина с 11 на сто очакванията на анализаторите. Производителят на бира Carlsberg повиши долната граница на прогнозата си за печалбата за годината, но предупреди за несигурна потребителска среда, което доведе до спад от 2 на сто в цената на акциите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Търговията остана в рамките на умерени движения, като пазарите изчакват следващите макроикономически сигнали от САЩ и развитието на геополитическите разговори. 

Европейските борси поеха въздух след търговското споразумение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
фондови борси фондови пазари европейски борси информация 2025
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес