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Еврото слезе до курс, който не е виждан от година и половина

08 октомври 2026, 10:25 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото слезе до курс, който не е виждан от година и половина

В началото на септември еврото се движеше над курс от 1,16 спрямо долара, а само месец по-късно вече е слязло под няколко психологически граници и записва равнища, които последно са били наблюдавани чак на 15 май 2025 г. - тогава курсът беше 1,1185 спрямо американската валута. На 7 октомври еврото падна до 1,1197, а днес продължава движението си в посока надолу.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 8 октомври, за 1,1196, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,01% под последното отчетено ниво в сряда.

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Европейската централна банка определи на 7 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1177 щатски долара.

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Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 7 октомври, когато слезе на ниво 1,1197.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - 1,1631 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 7 октомври - 1,1197.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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