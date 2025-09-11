Индексите на европейските фондови борси растат

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа се движат възходящо преди обед. Инвеститорите очакват решението на Европейската централна банка за лихвите, както и данни за потребителските цени в САЩ, предаде БТА.

Във Франкфурт индексът DAX е без изменение спрямо затварянето на вчерашната търговия – на ниво 23 632 пункта към 11:52 часа българско време.

Парижкият САС 40 наддаде с 0,55 на сто до 7804,29 пункта, а индексът FTSE MIB в Милано - с 0,59 на сто до 42 306,57 пункта.

Водещият британски индекс FTSE 100 нарасна с 0,46 на сто до 9267,94 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 регистрира минимален растеж – с 0,01 на сто до 5365,42 пункта. Широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 се повишава с 0,23 на сто до ниво 553,58 пункта.

