Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ключово решение за лихвите от Швейцария

18 юни 2026, 11:42 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ключово решение за лихвите от Швейцария

Швейцарската национална банка остави без промяна основния си лихвен процент на нулево равнище въпреки неотдавнашното ускоряване на инфлацията, предизвикано от по-високите цени на горивата вследствие на войната с Иран, предаде Ройтерс. Решението удължава на една година периода, през който централната банка поддържа разходите по заемите на ниво от 0 процента, което е най-ниското равнище сред водещите централни банки в света.

"Инфлацията се повиши през последните месеци в резултат на по-високите цени на енергията. Средносрочният инфлационен натиск обаче остава практически непроменен спрямо последната оценка на паричната политика.“, посочва Швейцарската национална банка в изявление. 

Швейцарският франк отслабна 

След решението швейцарският франк отслабна леко, като доларът поскъпна с 0,11 процента до 80,03 франка. 

За разлика от Швейцария, Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвените проценти миналата седмица в отговор на натрупващия се ценови натиск, като стана първата голяма централна банка, предприела подобна стъпка.

Още: Обрат с лихвите след три години: Ключово решение на ЕЦБ

Вчера Управлението за федерален резерв на САЩ пък остави лихвените проценти без промяна въпреки инфлацията, която остава значително над целевото равнище.

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Инфлацията в Швейцария остана на равнище от 0,6 процента през май, което е най-високото ниво от ноември 2024 г. насам. Покачването се дължи на ръста на цените на горивата. 

Още: Инфлацията в Швейцария се повиши за първи път от шест месеца

Базисната инфлация, която не включва променливите разходи за енергия, остана ниска – на равнище от 0,3 процента. 

И двата показателя остават в рамките на целевия диапазон на Швейцарската национална банка от 0 до 2 процента, който институцията определя като ценова стабилност.

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Лихви Инфлация Швейцария швейцарски франк Швейцарска национална банка
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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