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КЗП на Мая Манолова подхвана и банките

09 октомври 2026, 17:04 часа 755 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
КЗП на Мая Манолова подхвана и банките

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверки за наличие на необосновано повишаване на банковите такси. Те ще обхванат всички банки в страната и се предприемат от 9 октомври, т.е. от днес (петък), става ясно от официално съобщение на регулатора. Съгласно предвидените в закона срокове, резултатите се очаква да бъдат оповестени в последната седмица на октомври, добавят от пресцентъра на КЗП, която е оглавявана от бившия омбудсман Мая Манолова.

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Проверяват се таксите на банките от 1 януари 2025 г.

Инспекторите на комисията ще изискат от банките информация за таксите и тяхното увеличение от 1 януари на предходната 2025 г. до момента. При констатирано повишение ще се изисква икономическа обосновка.

Обект на проверките ще бъдат тарифите на банковите такси и самите такси за най-често ползваните от потребителите услуги, например откриване и поддържане на разплащателна сметка, теглене и внасяне на пари в брой от банкомат и в клон, такса за банков превод, такси за дебитни и кредитни карти и др.

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Снимка: Actualno.com

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КЗП ще проверява и месечните такси за различните планове, предлагани от банките на потребителите.

Комисията напомня, че горещата линия за потребители е 0700 111 22, а приемната за подаване на жалби в София е на ул. „Врабча“ N 1, на партерния етаж, с работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Потребителите извън столицата могат да подават жалби и в териториалните отдели на КЗП в страната, чиито адреси са публикувани на сайта на комисията в раздел "Контакти".

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Мая Манолова КЗП банкови такси банки
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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