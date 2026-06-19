Лидерите на ЕС се събират за многогодишния финансов бюджет

В последния ден на срещата на върха в Брюксел лидерите на Европейския съюз ще насочат вниманието си към следващия бюджет на блока, преди да обсъдят най-новите събития в Близкия изток. Това припомни ДПА. Лидерите са изправени пред предизвикателството да финансират непрекъснато нарастващите финансови и инвестиционни нужди на ЕС, докато много столици са ограничени от стегнати бюджети след години на последователни кризи. Още: Бюджетът на ЕС за 2028-2034: Депутатите поискаха 10% ръст, ценностите на Европа ще са условие за достъп до парите

За какво ще бъдат заделени пари?

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Очаква се съвместният бюджет за периода 2028-2034 г. да покрие традиционните разходи за селскостопански субсидии и подкрепа за по-бедните региони, но също така и нововъзникващите приоритети, включително увеличените инвестиции в конкурентоспособност и отбрана.

Европейската комисия беше предложила бюджет от около 2 трилиона евро. Германия, заедно с някои други богати държави от ЕС, настоява за драстично намаляване на неговия обем.

Очаква се лидерите да обсъдят и нови източници на приходи за бюджета, тъй като средствата на ЕС понастоящем се набират предимно от национални вноски и някои мита.

Европейският парламент вече предложи въвеждането на такси върху цифровите услуги, онлайн хазарта и транзакциите с криптоактиви, както и разширяване на обхвата на въглеродния граничен данък на ЕС.

Държавите-членки на ЕС и Европейският парламент са под натиск да постигнат споразумение до края на тази година, за да се осигури достатъчно време за изпълнението на бюджета.

По отношение на други въпроси лидерите на ЕС ще обсъдят събитията в Близкия изток след подписването на рамково споразумение между САЩ и Иран.

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